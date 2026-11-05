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Băsescu: „Noi am avut doar politica prostului față de SUA”. Ce spune despre abordarea de a alege „o tabără”, republicani sau democrați

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Foto: captură video Digi24, „În Fața Ta”
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Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că politica României faţă de Statele Unite ale Americii a fost „politica prostului care a plătit sute de mii de dolari ca să treacă pe la Mar-a-Lago şi să facă poze cu câte o machetă de-aia cu Trump sau să încerce firme de lobby care să substituie Ministerul de Externe”. Băsescu contestă ideea conform căreia România ar trebui să facă parte dintr-o „tabără”, cea a republicanilor sau cea a democraţilor.

„Nu sunt nici misterios, nici ironic: noi nu am avut nicio politică faţă de Statele Unite în ultimii ani, din 2004. Am avut doar politica prostului care a plătit sute de mii de dolari ca să treacă pe la Mar-a-Lago şi să facă poze cu câte o machetă de-aia cu Trump sau să încerce firme de lobby care să substituie Ministerul de Externe. Nu am avut nicio politică. În mod normal, dacă preşedintele Trump nu ne-a fost accesibil, noi trebuia să consolidăm relaţia cu Congresul Statelor Unite, fie că era vorba de întâlniri cu oameni din Camera Reprezentanţilor sau din Senat, să continuăm să construim. Noi pur şi simplu ne-am cramponat în această idee: vrem să se întâlnească preşedintele nostru cu Trump. Eu am spus de anul trecut: întâlnirea va avea loc când va fi necesară, nu de dragul de a fi”, a declarat, joi seară, la B1 TV, Traian Băsescu, potrivit News.ro.

El a criticat abordarea conform căreia România ar trebui să aleagă „o tabără” între republicani şi democraţi.

„Şi mai este o teorie pe care o văd (...), să avem grijă cum ne purtăm cu unii, cum ne purtăm cu alţii, că acum au venit la putere democraţii, trebuie să trecem în tabăra lor. E o abordare de o naivitate demnă de un stat în care Guvernul e format din analfabeţi. Nu poţi să ai o asemenea politică. Dintotdeauna, sau cel puţin în mandatul meu, abordarea a fost una singură: partenerul nostru este America, nici democraţii, nici republicanii. (...) Politica noastră nu poate fi legată de preşedinte, noi suntem legaţi de America, nu de preşedinte. Acest lucru poate că reuşesc să-l înţeleagă şi politicienii de la noi, odată cu acest eveniment electoral”, a adăugat Traian Băsescu.

Editor : A.P.

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