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Video Un bebeluș a participat la o reuniune a miniștrilor UE: premieră istorică pentru blocul comunitar

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Ministra suedeză a Mediului. Foto Profimedia
Ministra suedeză a Mediului. Foto: Profimedia
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Miniștrii guvernelor din UE, reuniți joi pentru o zi lungă de discuții privind politicile privind schimbările climatice, au fost surprinși de prezența unui nou participant la masa de negocieri: un bebeluș în vârstă de trei luni. Ministra suedeză a climei, Romina Pourmokhtari, și-a adus fiul, Adam, la reuniunea Consiliului UE de la Luxemburg, pentru a sublinia beneficiile politicilor privind concediul parental, care nu obligă femeile să aleagă între muncă și responsabilitățile familiale, scrie Reuters.

„Am vrut să arăt că este posibil să nu fii nevoit să faci această alegere. Ceea ce, desigur, presupune și să ai un partener care nu este un «dinozaur», ci cineva destul de modern și dispus să vină alături de mine”, a declarat Pourmokhtari pentru Reuters.

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Un oficial al Consiliului UE a confirmat că, din câte știe instituția, era pentru prima dată când un bebeluș participa la o reuniune a miniștrilor UE.

Pourmokhtari, în vârstă de 30 de ani, a fost cea mai tânără ministră din istoria Suediei când a preluat funcția în 2022. Ea tocmai s-a întors din concediul parental, în timp ce soțul ei se află în concediu până la alegerile din Suedia din septembrie și a călătorit împreună cu ea la Luxemburg pentru a avea grijă de Adam.

Suedia are una dintre cele mai generoase politici de concediu parental din lume, finanțată de sistemul de impozite ridicate al țării, care a devenit un punct fierbinte politic în campania electorală.

Părinții beneficiază de aproximativ 16 luni de concediu plătit în total. Din acestea, 90 de zile sunt rezervate fiecărui părinte în parte și nu pot fi transferate celuilalt. Dacă un părinte nu își utilizează partea alocată, acele zile se pierd.

Aceste perioade netransferabile — denumite adesea „lunile tatălui” — au fost introduse pentru a-i încuraja pe tați să petreacă mai mult timp cu copiii lor.

Pourmokhtari consideră că această politică, precum și sprijinul echipei sale, au făcut ca faptul că soțul ei are grijă de Adam în timp ce ea lucrează să fie „mult mai puțin controversat”.

Ea a afirmat că politicile de sprijin nu se rezumă doar la cheltuirea fondurilor din impozite pentru perioade mai lungi de concediu și a îndemnat guvernele să ia în considerare și reguli mai flexibile privind împărțirea concediului între părinți, precum și servicii de îngrijire a copiilor la prețuri accesibile.

Editor : M.C

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