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Un elicopter cu cinci militari la bord s-a prăbușit în Cehia. A fost raportat un mort

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Elicopter prăbușit în Cehia.
Elicopter prăbușit în Cehia. Foto: Profimedia Images
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Armata cehă a anunţat joi, pe X, că un elicopter care avea la bord cinci militari s-a prăbuşit la Baza 22 de elicoptere ale forţelor aeriene de la Namest nad Oslavou, la circa 180 de km la sud-est de Praga, transmite Reuters.

„Sistemul integrat de urgenţă intervine la faţa locului”, se precizează în mesajul armatei.

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Agenţia de presă CTK a informat că incidentul s-a soldat cu un mort.

Elicopterul era de tip UH-1Y Venom, multirol, produs de compania americană Bell Textron şi prevăzut cu două motoare T700-GE-401C de la General Electric.

Editor : C.S.

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