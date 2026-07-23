Un elicopter cu cinci militari la bord s-a prăbușit în Cehia. A fost raportat un mort

Armata cehă a anunţat joi, pe X, că un elicopter care avea la bord cinci militari s-a prăbuşit la Baza 22 de elicoptere ale forţelor aeriene de la Namest nad Oslavou, la circa 180 de km la sud-est de Praga, transmite Reuters.

„Sistemul integrat de urgenţă intervine la faţa locului”, se precizează în mesajul armatei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Agenţia de presă CTK a informat că incidentul s-a soldat cu un mort.

Elicopterul era de tip UH-1Y Venom, multirol, produs de compania americană Bell Textron şi prevăzut cu două motoare T700-GE-401C de la General Electric.

Editor : C.S.