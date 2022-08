Una dintre cele mai faimoase fotografii din lume a fost furată și înlocuită cu o copie și nimeni n-a observat vreme de 8 luni

Un potret faimos al premierului britanic Winston Churchill a fost furat dintr-un hotel din Ottawa și înlocuit cu o copie, iar nimeni nu și-a dat seama o perioadă îndelungată, informează CNN.

Personalul hotelului Fairmont Chateau Laurier a realizat abia după 8 luni că portretul, care ar putea valora peste 100.000 de dolari, a fost înlocuit.

"Suntem foarte întristați de acest furt", a scris managerul hotelului, Geneviève Dumas, într-o postare pe Facebook. "Hotelul este mândru să găzduiască această colecție de imagini Yousuf Karsh care a fost afișată începând cu 1998", a adăugat ea.

Portretul realizat de fotograful canadian Yousuf Karsh în 1941 este "una dintre cele mai reproduse imagini din istoria fotografiei", potrivit site-ului organizației Karsh. În 2016, portretul a fost ales de Banca Angliei să apară pe bancnota de cinci lire sterline.

Originalul a fost fost afișat în hotelul Chateau Larnier până în intervalul 25 decembrie 2021 - 6 ianuarie 2022, potrivit managerului Geneviève Dumas.

Săptămâna trecută, angajații hotelului au observat că portretul nu era bine agățat pe perete, dar și că avea o ramă diferită față de celelalte imagini, a relatat postul de televizune canadian CTV. Cu ajutorul imaginilor trimise de cetățeni, conducerea hotelului a putut stabili intervalul în care portretul a fost înlocuit.

Directorul de marketing al hotelului a declarat pentru CNN că o investigație privind furtul este în desfășurare. Robert Wittman, un fost anchetator specializat în furtul operelor de artă, a declarat pentru CTV că cel mai probabil furtul a fost comis cu ajutorul unui angajat al hotelului. "De obicei, când avem o astfel de situație, nu este un furt, nu este un jaf, este vorba de cineva din interior care a avut acces, știa deja ce caută, știa măsurile de securitate și că le poate ocoli pentru că deține informații din interiorul organizației", a declarat Wittman pentru CTV.

Portretul lui Winston Churchill îl afișează pe fostul permier britanic la câteva momente după ce Karsh îi luase trabucul din gură pentru a realiza fotografia. "Până m-am întors la cameră părea atât de furios încât ar fi putut să mă devoreze. Exact în acel moment am făcut fotografia", a povestit Yousuf despre imagine. "Știam după ce am făcut-o că era o fotografie importantă, însă nu aș fi visat că va deveni una dintre cele mai reproduse imagini in istoria fotografiei".

Yousuf Karsh a locuit în clădire și și-a condus studioul foto din interiorul hotelului timp de 20 de ani, iar la plecare a lăsat Chateau Laurier o colecție de fotografii, printre care și cea cu Churchill.