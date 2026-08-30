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Polițiști atacați în timpul unei intervenții în Bacău. Au fost trase focuri de avertisment

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ecuson al politiei romane
Foto: Poliția Română
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Doi polițiști din Bacău au tras focuri de avertisment după ce au fost atacați în timpul unei intervenții. Incidentul a avut loc în localitatea Nicolae Bălcescu, iar unul dintre agenți a fost lovit de un bărbat în timpul altercației.

„La faţa locului a fost dirijată o patrulă de poliţie din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Răcăciuni, iar în momentul în care poliţiştii au legitimat persoanele recalcitrante, două dintre acestea au refuzat să se conformeze indicaţiilor acestora şi i-au atacat. Având în vedere că unul dintre poliţişti a fost lovit de către una dintre persoanele recalcitrante, celălalt a folosit armamentul din dotare, executând focuri de armă în plan vertical, moment în care persoanele recalcitrante au fugit de la faţa locului", se arată în comunicat.

Potrivit IPJ Bacău, polițiștii au intervenit după ce au fost sesizați că mai multe persoane provoacă scandal și tulbură ordinea și liniștea publică.

La fața locului, agenții au identificat mai multe persoane, iar în timpul intervenției doi bărbați ar fi devenit agresivi și ar fi încercat să îi lovească pe polițiști.

Pentru a îndepărta agresorii și pentru a se proteja, polițiștii au folosit armamentul din dotare și au tras mai multe focuri de avertisment în plan vertical, potrivit autorităților.

În timpul incidentului, unul dintre polițiști a fost lovit cu un obiect contondent. Agentul a primit îngrijiri medicale, fără a fi necesară internarea.

Cei doi bărbați implicați în agresiune au fost imobilizați și conduși la sediul poliției. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar ancheta urmează să stabilească inclusiv dacă sunt întrunite condițiile pentru luarea unor măsuri preventive față de persoanele implicate.

Editor : A.R.

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