Live TV

Val de furie în Turcia după ce trei femei din aceeaşi familie au fost ucise de un deţinut eliberat temporar

Data publicării:
politie turcia
Foto: Guliver / Getty Images

Uciderea a trei femei din aceeaşi familie, crimă comisă luni la Ankara, capitala Turciei, a stârnit indignare în rândul grupurilor feministe, care susţin că principalul suspect era un deţinut eliberat temporar, relatează AFP.

Conform presei din Turcia, cele trei victime, toate împuşcate mortal, erau mama, soţia şi fiica suspectului, care apoi şi-a îndreptat arma asupra sa.

Bărbatul, care executa o pedeapsă cu închisoarea pentru "ameninţări cu arma" şi "fraudă" în nord-vestul Turciei, fusese eliberat pentru unsprezece zile la începutul lunii februarie, potrivit agenţiei private de ştiri DHA, citată de Agerpres.

"Anul trecut, şase femei au fost ucise de persoane care evadaseră din închisoare sau erau eliberate temporar. Miniştrii Justiţiei şi ai Internelor au păstrat tăcerea şi nimeni nu a fost tras la răspundere! Iar astăzi, un alt deţinut (...) a putut să semene teroare încă o dată", a denunţat pe X grupul Comitetele de Solidaritate Feminină, afiliate Partidului Comunist turc.

Condamnând, de asemenea, această triplă crimă, asociaţia turcă "Vom opri femicidul" a convocat un miting marţi seara la Ankara.

Conform acestei organizaţii, 294 de femei au fost ucise de bărbaţi în Turcia în 2025, iar alte 297 au murit în circumstanţe suspecte.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
2
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
3
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
4
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard de dolari pentru...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Cora Schumacher a avut o reacție complet neașteptată, după ce a aflat că fostul pilot de Formula 1 se recăsătorește
Digi Sport
Cora Schumacher a avut o reacție complet neașteptată, după ce a aflat că fostul pilot de Formula 1 se recăsătorește
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
primari alesi locali primar
REPORTAJ | „Bolojan râde de noi”. Cum a arătat întâlnirea dintre...
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
ÎCCJ cere CCR să sesizeze Curtea de Justiție a UE privind reforma...
Ursula von der Leyen.
Ursula von der Leyen spune că Europa ar putea adopta strategia...
ccr inquam octav ganea
Augustin Zegrean și Tudorel Toader explică ce se poate întâmpla după...
Ultimele știri
Germania va depăşi SUA în ceea ce priveşte poziţiile de vârf în structura de comandă militară a NATO
Primarul suspendat al Mangaliei, acuzat de mită, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Decizia e definitivă
Reforma guvernanței companiilor de stat, analizată la Palatul Victoria. Oana Gheorghiu: progrese pentru jaloanele din PNRR
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Casa în care trăiește Tori Spelling, un adevărat haos. Colega ei de podcast, șocată: „E o problemă serioasă...
Cancan
A murit și soția însărcinată a lui Sorin Iacob, afaceristul care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din...
Fanatik.ro
Meme Stoica a făcut în direct calculele de play-off și de Cupa României. „Poate suporterii vor fi puțin...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Sorin Cârțu încinge derby-ul U Craiova – FCSB! Ce a spus despre meciul campioanei de la Galați: „Pe noi nu...
Adevărul
Afacerea Podkarpaska: scandalul de trafic sexual care ar putea compromite politicieni și elite din Polonia
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
O patinatoare olimpică i-a cerut profesorului o amânare la teme pentru că participa la JO de la Milano...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Șoc în fotbal”: a fost ucis pe stradă! Fratele său, principalul suspect, a fugit. Camerele de supraveghere...
Pro FM
Marc Anthony rupe tăcerea despre scandalul familiei Beckham: „Ceea ce se spune nu este deloc adevărul”
Film Now
A fost dezvăluită cauza morții lui Catherine O’Hara. Ce boală avea celebra actriță și ce scrie în...
Adevarul
Misterele cutremurătoare ale bijuteriei ucigașe. Bizarul destin al ametistului Delhi care a băgat în sperieți...
Newsweek
Vrei să îți deschizi dosar de pensie în 2026? Te poate costa 4.000 de lei. Vezi pe ce trebuie să dai bani
Digi FM
Rică Răducanu, noi declarații despre viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar: „E boală pe viață, e clar!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Elon Musk visează la primul oraș pe Lună, capabil să se "autodezvolte". Prioritatea SpaceX nu mai e...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
De ce a refuzat Gwyneth Paltrow o scenă intimă cu Ethan Hawke, acum aproape 30 de ani: "Doamne, tatăl meu o...
UTV
Shakira a căzut pe scenă în timpul unui concert din San Salvador. Reacția artistei i-a surprins pe fani