Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat vineri că omologul său american Donald Trump a luat „decizia finală” de a acorda Kievului o licenţă în vederea producerii de rachete interceptoare Patriot, de care Ucraina are nevoie urgentă pentru a face faţă atacurilor ruse, transmite AFP.

„În timpul ultimei noastre întâlniri, preşedintele Trump mi-a confirmat că a luat o decizie finală: Ucraina va primi licenţe pentru producerea rachetelor Patriot”, a spus Zelenski într-o întâlnire cu presa, după întâlnirea avută cu Trump la New York în această săptămână, scrie Agerpres.

Anterior, şeful statului ucrainean a estimat că lansarea producţiei de Patriot în Ucraina ar putea dura „între un an şi un an şi jumătate”.

La începutul lui septembrie, secretarul de stat american Marco Rubio indicase că Washingtonul negociază cu Ucraina acordarea unei licenţe pentru producerea de interceptoare Patriot, un dosar asupra căruia liderul de la Casa Albă a părut că şi-a schimbat opinia de mai multe ori.

Rubio subliniase, totuşi, că acordarea licenţei nu ar oferi o „soluţie imediată” la problemele cu care se confruntă Ucraina.

Chiar dacă Ucraina reuşeşte să intercepteze majoritatea dronelor ruse, mai dificil de contracarat sunt rachetele balistice, pe care Rusia le utilizează tot mai frecvent, în special pentru a ataca marile oraşe ucrainene.

Potrivit Kievului, interceptoarele PAC-3 pentru sistemele Patriot sunt singurele capabile de a distruge rachetele balistice ruse. Ele sunt foarte costisitoare şi dificil de obţinut, iar penuria lor la nivel mondial este agravată de războiul dintre SUA şi Iran izbucnit la finalul lunii februarie.

În ultimele luni, Ucraina şi Rusia şi-au intensificat loviturile cu rachete şi drone. Apărarea contra rachetelor balistice a devenit o prioritate absolută pentru Ucraina.

Kievul şi alte nouă capitale europene anunţaseră în iulie crearea unei coaliţii de apărare antiaeriană ce include dezvoltarea în comun a unui nou sistem de rachete antibalistice, ca alternativă mai ieftină la sistemul american Patriot.

Cifre

Ucraina a suferit pierderi umane tot mai mari în războiul cu Rusia pe măsura epuizării stocurilor de rachete interceptoare.

Şeful statului ucrainean a estimat că stocul de rachete pentru sistemele antiaeriene Patriot va ajunge anul acesta la 264, în scădere de la 675 în 2023 şi 364 în 2025. Statele Unite, unde se produc rachetele antibalistice respective, au dificultăţi în suplimentarea livrărilor, deoarece americanii şi-au consumat masiv rezervele în războiul cu Iranul.

Editor : Sebastian Eduard