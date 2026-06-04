Zelenski i se adresează lui Putin într-o scrisoare deschisă: „Ajunge cu războiul – să ne întâlnim pentru a-i pune capăt!”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat public liderului rus, susținând că cei 26 de ani de guvernare ai lui Putin au transformat relațiile bilaterale într-un registru al loviturilor și pierderilor, subliniind numărul tot mai mare de victime și presiunea economică cu care se confruntă Rusia. El a propus o cale de a pune capăt războiului printr-un summit bilateral găzduit de un stat neutru, împreună cu un schimb complet de prizonieri de război și garanții de securitate mai ample din partea Europei și a SUA, scrie Kyiv Post.

ACTUALIZARE 23:00 Volodimir Zelenski se poate întâlni cu Vladimir Putin „în orice moment” la Moscova, a declarat joi Kremlinul, după publicarea unei scrisori în care preşedintele ucrainean îl invită omologul rus la o întâlnire directă pentru a negocia încheierea războiului, notează AFP, preluată de Agerpres.



„Zelenski poate veni în orice moment la Moscova”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit declaraţiilor citate de presa de stat rusă, adăugând că preşedintele rus nu a văzut încă scrisoarea respectivă.

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Zelenski a afirmat că este, de asemenea, pregătit pentru un „armistițiu complet”.

Scrisoarea a fost publicată de Biroul Președintelui Ucrainei, pe fondul recentelor atacuri ucrainene cu drone de lungă distanță, în apropierea deschiderii unui important forum economic rus la Sankt Petersburg.

„Ucraina propune încheierea acestui război printr-un dialog direct între noi și dumneavoastră. Propun o întâlnire”, a spus Zelenski în scrisoare, adăugând că „Ucraina este pregătită pentru un armistițiu complet pe durata negocierilor”.

Prezentând invazia pe scară largă a Ucrainei ca fiind „alegerea personală a lui Putin – un război fără o cauză reală”, Zelenski a afirmat că acești 26 de ani de guvernare au transformat relațiile bilaterale din chestiuni comerciale și civile în „lovituri și pierderi”, citând recentele pierderi ale Rusiei de peste 30.000 de soldați. El afirmă că Moscova nu dispune de resursele financiare și politice necesare pentru a continua să cumpere loialitatea populației pe termen nelimitat. Scrisoarea descrie oboseala crescândă a opiniei publice ruse față de atacurile cu rachete și drone, creșterea prețurilor, penuria de combustibil și perspectiva unui al doilea val de mobilizare, insistând asupra faptului că „lumea nu este obosită de Ucraina” – ci este „obosită de Rusia”.

Zelenski a propus ca diplomația să pornească de la linia frontului actuală, Ucraina fiind gata să înceteze complet focul pe durata negocierilor sub supravegherea SUA.

Președintele a cerut un schimb de prizonieri „toți pentru toți”, măsuri pentru returnarea civililor și a copiilor luați în timpul războiului și un summit găzduit de un stat neutru, precum Elveția, Turcia sau o țară arabă, care să implice actori europeni cheie și SUA ca potențiali garanți ai securității.

„Indiferent ce spuneți despre NATO, geopolitică sau limba rusă, acest război este alegerea dumneavoastră personală – un război fără o cauză reală. Așa îl va aminti istoria”, a spus Zelenski. „De data aceasta, lucrurile ar fi putut evolua cu totul altfel.”

Scrisoarea se încheie cu un avertisment că, dacă războiul va continua, Putin va trebui să lupte „pentru propria sa existență”, a spus Zelenski, invocând istoria Rusiei, unde oboseala prelungită duce la schimbări incontestabile.

„Acum putem vedea cu toții că rușii devin în sfârșit mai puțin confortabili cu această realitate – cu faptul că războiul are consecințe din ce în ce mai negative pentru Rusia.

Nu le plac dronele și rachetele noastre.

Nu le plac nici lipsa combustibilului, nici creșterea constantă a prețurilor”, a scris Zelenski.

Editor : M.C