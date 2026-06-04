Putin îndeamnă Germania să decidă redeschiderea Nord Stream: „Doar apeși un buton și gazul începe să curgă”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că Rusia este pregătită să reia „mâine” livrările de gaze către Germania prin conducta Nord Stream 2 care nu a fost avariată în exploziile din 2022, însă a subliniat că decizia finală aparține Berlinului, relatează Reuters.

Într-o întâlnire cu reprezentanţi ai agenţiilor de presă străine în marja forumului economic anual de la Sankt-Petersburg, Putin a spus că una dintre cele două conducte ale Nord Stream 2 este intactă şi ar putea începe pomparea de gaze „mâine”.

„Nu glumesc, doar apeşi un buton şi gazul începe să curgă. Dar pentru asta este nevoie de o decizie din partea guvernului (Germaniei)”, a spus el.

Preşedintele rus a adăugat, însă, că Nord Stream se află sub sancţiuni americane şi că Germania ar trebui să ajungă la un acord privind eliminarea lor.

El a precizat că Rusia ar putea furniza până la 28 de miliarde de metri cubi pe an, 'dar avem nevoie de un răspuns clar din partea partenerilor noştri germani către Gazprom dacă le primesc sau nu. Pentru că, în caz contrar, le vom plasa pe alte pieţe, le vom vinde altor parteneri'.

La Forumul Economic de la Sankt-Petersburg, un membru important al partidului Alternativa pentru Germania s-a întâlnit miercuri cu oficiali ruşi, prilej cu care a cerut redeschiderea Nord Stream.

Germania face mari eforturi să depăşească şocul energetic provocat de închiderea gazoductelor distruse de exploziile din septembrie 2022, care au obligat Berlinul să caute surse alternative de aprovizionare.

Editor : M.I.