Trimisul special al lui Putin a promis că va lega Rusia și Statele Unite printr-un tunel

Trimisul special al Kremlinului, Kirill Dmitriev, a declarat că Rusia și Statele Unite urmează să semneze, pe 5 iunie, un acord privind proiectarea unui tunel între Ciukotka și Alaska, scrie Kyiv Independent, care citează Kommersant.

„În ceea ce privește tunelul. Vom avea vești mâine: semnăm un acord pentru a continua proiectarea tunelului. Tunelul va fi construit. Acesta va fi unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură dintre țările noastre”, a declarat Dmitriev.

Harta cu traseul posibilului tunel. Foto: X/NEXTA

În octombrie anul trecut, Dmitriev a propus un proiect de tunel care să lege Rusia de Alaska peste Strâmtoarea Bering, estimând costul la peste 65 de miliarde de dolari folosind metode convenționale de construcție, sau sub 8 miliarde de dolari folosind tehnologiile companiei The Boring Company a lui Elon Musk.

În decembrie, mass-media a relatat că administrația președintelui american Donald Trump a împărtășit o serie de documente cu omologii europeni, prezentând viziunea sa privind reîntoarcerea Rusiei în economia globală.

În februarie, Ministerul de Externe al Rusiei a declarat că a înaintat propuneri Statelor Unite privind eliminarea „barierelor serioase” care stau în calea „restabilirii” depline a relațiilor.

În același timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a relatat că Rusia a propus Statelor Unite un pachet de cooperare în valoare de 12 mii de miliarde de dolari.

Editor : M.C