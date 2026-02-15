Live TV

Video Zelenski, întrebat dacă se teme să aibă aceeași soartă ca Navalnîi: „Nu văd diferența între otravă și rachete”

Data actualizării: Data publicării:
volodimir zelenski munchen
Foto: Profimedia Images

Rusia l-a omorât pe Alexei Navalnîi cu o otravă rară, extrem de puternică, extrasă din pielea unei broaște tropicale. Anunțul a fost făcut la Conferința de la Munchen de 5 țări europene și de văduva sa. Volodimir Zelenski a fost întrebat dacă se teme să nu aibă aceeași soartă. „Nu văd diferența între otravă și rachete”, a răspuns acesta. 

Jurnalistă: Vă îngrijorează că Putin ar putea încerca să folosească acest tip de otravă împotriva dumneavoastră? Și ce trebuie să facă Occidentul pentru a-l împiedica pe Vladimir Putin să-și otrăvească dușmanii? 

Volodimir Zelenski: „O întrebare foarte dificilă. Adică, nu știu nici ce va fi mâine, să vă spun sincer. Trebuie să luptăm în fiecare zi pentru viețile noastre. Fiecare zi e o viață nouă. Un singur scop - cum să supraviețuim. Nu mă gândesc la mine, pentru că am pierdut mulți oameni. Deci eu sunt doar unul dintre toți oamenii din Ucraina. Deci nu stau să mă gândesc la Vladimir Putin și la ambițiile sale otrăvitoare, dacă are, nu știu. Dar a avut, da. Nu pot să mă gândesc la asta, pentru că altfel doar la asta mă voi gândi. Dar nu am timp. Ne atacă, puteți vedea, cu sute de drone și rachete. 

Care este diferența între otravă și rachete? Nu văd diferența. 

Nu știu despre Navalnîi. Cred că el (Putin, n.r.) a făcut-o, dar nu știu ce au folosit în acest asasinat”. 

Rusia l-a omorât pe Alexei Navalnîi cu o otravă rară, extrem de puternică, extrasă din pielea unei broaște tropicale, au anunțat cinci țări europene la Conferința de Securitate de la Munchen, afirmație susținută și de văduva sa. 

Într-o declarație, aliații au spus: „Doar statul rus a avut mijloacele, motivul și ocazia de a folosi această toxină letală”. 

Luni se împlinesc doi ani de când Navalnîi a murit într-un penitenciar din Siberia. Bănuind că moartea nu a fost naturală, apropiații au scos probe din Rusia și le-au trimis la laboratoare din Europa. 

Rusia respinge acuzațiile. Kremlinul e învinuit că a mai încercat să-l ucidă și pe liderul opozant și în 2020, tot prin otrăvire. De altfel, este o metodă pe care a folosit-o regimul rus cu mai multe persoane incomode. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
medici in spital
1
Rogobete vrea să-i dea afară pe medicii care lucrează la privat în timpul programului de...
marcel ciolacu sustine un discurs
2
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău
Mihail Hodorkovski
3
Opozantul rus Mihail Hodorkovski susține că Europa nu poate evita un război rece cu Rusia...
Traian Băsescu pe strada
4
Traian Băsescu propune intervenția FMI: Coaliția nu își asumă „nici tehnic, nici politic”...
photo-collage.png (65)
5
Cum s-a întâmplat cumplita tragedie din București: De ce a murit femeia în mașina...
FOTO A treia oară e cu noroc! Imagini inedite de la nunta lui Florentin Petre. ”Mi-am găsit jumătatea!”
Digi Sport
FOTO A treia oară e cu noroc! Imagini inedite de la nunta lui Florentin Petre. ”Mi-am găsit jumătatea!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Întâlnire între Marco Rubio și Volodimir Zelenski, la Munchen.
Mesajul transmis de Marco Rubio după ce s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski, la Munchen
Viktor Orban
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica: „Există un lucru pe care îl înţelegi greşit”
volodimir zelenski la birou
Zelenski a discutat cu Rubio, Witkoff şi Kushner înaintea următoarei negocieri la Geneva. Ucraina vrea garanții de la SUA pe 20 de ani
v zelenski si un militar in uniforma participa la discutii in sua
Zelenski: SUA revin mereu în discuții la subiectul concesiilor, dar deseori sunt numai în ceea ce privește Ucraina, nu Rusia
profimedia-1065398788-1536x1023
ISW: Ucrainenii contraatacă pe frontul din Donbas, după haosul comunicațiilor ruse generat de întreruperea Starlink și Telegram
Recomandările redacţiei
Ilie Bolojan.
Consilierul prezidențial pe Educație critică interimatul lui Ilie...
Vladimir Putin
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum...
Donald Trump și Marco Rubio
Cum a ajuns „micul Marco” Rubio, un rival al lui Trump, unul dintre...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o...
Ultimele știri
Momente de panică la Galați. O grenadă a fost găsită în apropierea gării
Răsturnare de situație în cazul crimei din Dolj. Cum a fost identificat bărbatul care l-a ucis pe fostul viceprimar
Ucrainenii au atacat cu drone portul rusesc Taman de la Marea Neagră. Doi oameni au fost răniți, anunță guvernatorul regiunii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Culisele momentului în care prințesa Kate le-a spus copiilor ei că are cancer. Prințul William s-a ocupat...
Cancan
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Fanatik.ro
Cum a reacționat Ștefan Târnovanu, după ce a fost tras pe linie moartă la FCSB. Dezvăluiri din vestiar: „Toți...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Legenda lui Dinamo, gesturi obscene față de Valentin Ceaușescu şi rivalii de la Steaua: “Cum să mă dau la o...
Adevărul
De ce notariatele aduc nemulțumiri multor români: „Am plătit enorm pentru că s-a uitat cineva peste niște...
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
O influenceriță a murit la două zile după ce s-a filmat mâncând o creatură marină. Ce i-a adus sfârșitul atât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal uriaș, după derby-ul câștigat de Cristi Chivu în Italia. Juventus, decizie radicală
Pro FM
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. Locuiește în Timișoara, a ieșit din lumina reflectoarelor și e o...
Film Now
Margot Robbie, comentarii rare despre căsnicia ei. Frumoasa actriță australiană îl numește pe Tom Ackerley...
Adevarul
Crimele cumplite care au schimbat istoria Europei. Cum au început exterminările în masă și cine a invetat...
Newsweek
Guvernul respinge o lege care ar schimba formula de calcul a pensiilor și ar da bani pensionarilor cu grupe
Digi FM
Țara cu cea mai îmbătrânită populaţie activă din Uniunea Europeană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Kate Hudson, despre viața cu părinții Goldie Hawn și Kurt Russell. Dezvăluiri surprinzătoare ale actriței...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online