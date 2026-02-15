Rusia l-a omorât pe Alexei Navalnîi cu o otravă rară, extrem de puternică, extrasă din pielea unei broaște tropicale. Anunțul a fost făcut la Conferința de la Munchen de 5 țări europene și de văduva sa. Volodimir Zelenski a fost întrebat dacă se teme să nu aibă aceeași soartă. „Nu văd diferența între otravă și rachete”, a răspuns acesta.

Jurnalistă: Vă îngrijorează că Putin ar putea încerca să folosească acest tip de otravă împotriva dumneavoastră? Și ce trebuie să facă Occidentul pentru a-l împiedica pe Vladimir Putin să-și otrăvească dușmanii?

Volodimir Zelenski: „O întrebare foarte dificilă. Adică, nu știu nici ce va fi mâine, să vă spun sincer. Trebuie să luptăm în fiecare zi pentru viețile noastre. Fiecare zi e o viață nouă. Un singur scop - cum să supraviețuim. Nu mă gândesc la mine, pentru că am pierdut mulți oameni. Deci eu sunt doar unul dintre toți oamenii din Ucraina. Deci nu stau să mă gândesc la Vladimir Putin și la ambițiile sale otrăvitoare, dacă are, nu știu. Dar a avut, da. Nu pot să mă gândesc la asta, pentru că altfel doar la asta mă voi gândi. Dar nu am timp. Ne atacă, puteți vedea, cu sute de drone și rachete.

Care este diferența între otravă și rachete? Nu văd diferența.

Nu știu despre Navalnîi. Cred că el (Putin, n.r.) a făcut-o, dar nu știu ce au folosit în acest asasinat”.

Într-o declarație, aliații au spus: „Doar statul rus a avut mijloacele, motivul și ocazia de a folosi această toxină letală”.

Luni se împlinesc doi ani de când Navalnîi a murit într-un penitenciar din Siberia. Bănuind că moartea nu a fost naturală, apropiații au scos probe din Rusia și le-au trimis la laboratoare din Europa.

Rusia respinge acuzațiile. Kremlinul e învinuit că a mai încercat să-l ucidă și pe liderul opozant și în 2020, tot prin otrăvire. De altfel, este o metodă pe care a folosit-o regimul rus cu mai multe persoane incomode.

