Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui Aleksei Navalnîi

Data actualizării: Data publicării:
maria zaharova sustine o conferinta de presa
Maria Zaharova. Foto: Shutterstock

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a respins afirmaţiile potrivit cărora Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare cu o substanţă derivată din broaşte, catalogându-le drept propagandă occidentală, conform TASS.

„Când vor fi disponibile rezultatele testelor şi vor fi făcute publice formulele substanţelor, vom comenta în consecinţă”, a declarat Zaharova.

„Până atunci, toate aceste afirmaţii nu sunt decât propagandă menită să distragă atenţia de la problemele presante ale Occidentului”, a afirmat ea, potrivit News.ro. 

Zaharova a criticat momentul apariţiei acestor acuzaţii.

„Exact când ancheta privind exploziile Nord Stream era pe punctul de a produce rezultate, dintr-o dată otrăvirea lui Navalnîi este adusă în prim-plan. Când li s-au cerut rezultatele testelor lui Navalnîi, oficialii occidentali au distribuit în schimb poveşti senzaţionale despre Skripal. Acest tipar continuă fără încetare”, a spus ea.

Fostul lider al opoziţiei ruse şi activist anticorupţie Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare cu o substanţă toxică mortală care se găseşte în pielea unei specii de broaşte din Ecuador, ceea ce a dus, „cel mai probabil”, la moartea sa, a anunţat sâmbătă Ministerul de Externe al Regatului Unit, o ipoteză pe care o susţin şi alţi aliaţi ai Marii Britanii, relatează Sky News şi The Guardian.

„Numai statul rus avea mijloacele, motivul şi ocazia de a utiliza această toxină letală pentru a-l viza pe Navalnîi în timpul detenţiei sale într-o colonie penală rusă din Siberia, şi îl considerăm responsabil pentru moartea sa”, a declarat guvernul britanic.

Guvernul lui Putin a fost deja acuzat că a încercat să-l ucidă pe Navalnîi în 2020 folosind un agent neurotoxic Noviciok - aceeaşi armă chimică pe care se Rusia ar fi folosit-o pe străzile din Salisbury într-o încercare eşuată de a-i ucide pe fostul agent dublu rus, Serghei Skripal, şi pe fiica sa în 2018.

Navalnîi a supravieţuit otrăvirii iniţiale şi s-a recuperat în Germania înainte de a se întoarce acasă în Rusia, unde a fost arestat şi încarcerat.

 

Editor : C.L.B.

