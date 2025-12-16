Inspectorii ANAF au verificat 297 de firme din București și Ilfov. Amenzi și confiscări de aproape 18 milioane de lei

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au desfășurat, în perioada septembrie - noiembrie 2025, controale ample în trei mari complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov, potrivit unui comunicat de presă. Verificările au vizat activități considerate cu risc mare de evaziune fiscală, precum cumpărarea, transportul, depozitarea și vânzarea de mărfuri.

Până în prezent, au fost controlați 297 de operatori economici care utilizează aproximativ 1.500 de spații de depozitare, cu o suprafață totală de circa 150.000 de metri pătrați.

Nereguli grave descoperite de inspectori

În urma verificărilor, inspectorii DGAF au constatat multiple nereguli, cele mai frecvente fiind deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență, precum și neînregistrarea integrală a veniturilor obținute din activitatea comercială.

Autoritățile au transmis că aceste practici afectează grav bugetul de stat și favorizează concurența neloială în mediul de afaceri.

Ca urmare a constatărilor, DGAF a stabilit implicații fiscale în valoare totală de 8.180.398 de lei (peste 8,1 milioane de lei), reprezentând impozit pe profit și TVA.

În plus, au fost dispuse confiscări de sume de bani și bunuri în valoare estimată de 17.990.061 de lei (17,9 milioane de lei).

Inspectorii antifraudă au aplicat și amenzi contravenționale în valoare totală de 3.055.209 lei (aproape 3,1 milioane de lei) operatorilor economici care au încălcat legislația fiscală.

ANAF: monitorizare permanentă a bunurilor cu risc fiscal

Reprezentanții DGAF au precizat că, pe lângă controalele operative, inspectorii antifraudă derulează permanent acțiuni de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal ridicat.

Scopul acestor acțiuni este identificarea lanțurilor ilicite de aprovizionare, verificarea trasabilității mărfurilor și prevenirea introducerii în circuitul comercial a bunurilor fără documente legale.

„Recomandăm tuturor contribuabililor care desfășoară activități comerciale în zone cu risc fiscal ridicat să utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport și RO e-AMEF, potrivit reglementărilor legale în vigoare, să dețină documente justificative pentru bunuri, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, depozitării sau comercializării, și să declare în mod corect creanțele fiscale datorate bugetului general consolidat al statului”, a transmis ANAF.

CITEȘTE ȘI: Surse: Percheziții DNA la firme de ride sharing din Ilfov și Iași. Prejudiciu de aproape 25 de milioane de lei

Editor : A.D.