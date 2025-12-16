Live TV

Inspectorii ANAF au verificat 297 de firme din București și Ilfov. Amenzi și confiscări de aproape 18 milioane de lei

Data publicării:
CSM DESPRE ANAF ANTIFRAUDA FACEBOOK
Din articol
Nereguli grave descoperite de inspectori ANAF: monitorizare permanentă a bunurilor cu risc fiscal

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au desfășurat, în perioada septembrie - noiembrie 2025, controale ample în trei mari complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov, potrivit unui comunicat de presă. Verificările au vizat activități considerate cu risc mare de evaziune fiscală, precum cumpărarea, transportul, depozitarea și vânzarea de mărfuri.

Până în prezent, au fost controlați 297 de operatori economici care utilizează aproximativ 1.500 de spații de depozitare, cu o suprafață totală de circa 150.000 de metri pătrați.

Nereguli grave descoperite de inspectori

În urma verificărilor, inspectorii DGAF au constatat multiple nereguli, cele mai frecvente fiind deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență, precum și neînregistrarea integrală a veniturilor obținute din activitatea comercială.

Autoritățile au transmis că aceste practici afectează grav bugetul de stat și favorizează concurența neloială în mediul de afaceri.

Ca urmare a constatărilor, DGAF a stabilit implicații fiscale în valoare totală de 8.180.398 de lei (peste 8,1 milioane de lei), reprezentând impozit pe profit și TVA.

În plus, au fost dispuse confiscări de sume de bani și bunuri în valoare estimată de 17.990.061 de lei (17,9 milioane de lei).

Inspectorii antifraudă au aplicat și amenzi contravenționale în valoare totală de 3.055.209 lei (aproape 3,1 milioane de lei) operatorilor economici care au încălcat legislația fiscală.

ANAF: monitorizare permanentă a bunurilor cu risc fiscal

Reprezentanții DGAF au precizat că, pe lângă controalele operative, inspectorii antifraudă derulează permanent acțiuni de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal ridicat.

Scopul acestor acțiuni este identificarea lanțurilor ilicite de aprovizionare, verificarea trasabilității mărfurilor și prevenirea introducerii în circuitul comercial a bunurilor fără documente legale.

„Recomandăm tuturor contribuabililor care desfășoară activități comerciale în zone cu risc fiscal ridicat să utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport și RO e-AMEF, potrivit reglementărilor legale în vigoare, să dețină documente justificative pentru bunuri, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, depozitării sau comercializării, și să declare în mod corect creanțele fiscale datorate bugetului general consolidat al statului”, a transmis ANAF.

CITEȘTE ȘI: Surse: Percheziții DNA la firme de ride sharing din Ilfov și Iași. Prejudiciu de aproape 25 de milioane de lei

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
2
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
3
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Vladimir Putin
4
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
5
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
Digi Sport
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ridesharing
Surse: Percheziții DNA la firme de ride sharing din Ilfov și Iași. Prejudiciu de aproape 25 de milioane de lei
Cum funcționează aplicația MAI prin care poți reclama șoferii agresivi în trafic. Au fost înregistrate zeci de sesizări în două zile. Foto Shutterstock
ANAF a amendat firmele de ride-sharing cu peste 3 milioane de lei. Peste 12.000 de mașini au fost suspendate
DNA-Romania-1
Inspector antifraudă din Capitală, trimis în judecată după ce a fost prins luând mită. DNA a încheiat acord de recunoaștere a vinovăție
tranzactii criptomonede pe un telefon mobil
Guvernul a adoptat ordonanța care obligă furnizorii de servicii cripto să raporteze tranzacțiile către ANAF
anaf-1-1536x1024
ANAF pregătește o platformă online pentru vânzarea bunurilor confiscate. „Vom transparentiza absolut tot procesul”
Recomandările redacţiei
CONGRES_UDMR_010_INQUAM_Photos_Simion_Tataru-1536x1024
Tensiuni în Coaliție. Kelemen Hunor a discutat cu șeful PSD Sorin...
vladimir putin si donald trump
Kremlinul face precizări după ce Trump a spus că a vorbit „recent” cu...
Fostul ministru al transporturilor, Razvan Cuc, este adus la sediul DNA, in Bucuresti, 16 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
De ce a ajuns fostul ministru Răzvan Cuc în vizorul procurorilor DNA...
macron se imbratiseaza cu zelenski
Franța anunță condiția cea mai importantă pentru acceptarea planului...
Ultimele știri
Ministrul Muncii, Florin Manole, vine azi la Digi24
Michelle și Barack Obama, întâlnire cu Rob și Michele Reiner în seara în care au fost găsiți morți. Mărturia fostei prime-doamne a SUA
Jucării cu vopsea toxică și materiale care se desprind ușor, confiscate în vama din Portul Constanța
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Fanatik.ro
”Zero șanse!”. Vești proaste pentru FCSB, înaintea derby-ului cu Rapid. Doi titulari, OUT! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Cristi Balaj a spus clar câte penalty-uri ar fi dat el în Rapid – Oțelul 0-2, după ce șefii giuleștenilor au...
Adevărul
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață
Playtech
Motivul pentru care supermarketurile din România nu au ferestre. Vei privi altfel magazinele de acum
Digi FM
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia înainte de Crăciun. Fostul milionar s-a botezat din nou: „Am auzit...
Digi Sport
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil
Newsweek
Care pensionari au luat între 490 și 610 lei în plus la pensie în decembrie? În ce oraș pensiile sunt duble?
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Imagini virale cu un curier și trei pisici. Cum a fost surprins bărbatul în plin sezon al sărbătorilor: „Un...
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...