Defrișările abuzive din pădurea de la Băile Felix ar putea fi oprite. În urma dezvăluirilor din reportajele Digi24, Garda Forestieră a mers în control și a descoperit că mulți dintre copaci au fost tăiați ilegal. Așa că firma de apartament care exploata zona se va alege cu dosar penal. Sute de arbori au fost puși la pământ, iar până acum verificările au descoperit că 14 dintre ei nu erau marcați și nu ar fi avut de ce să fie tăiați. Filmul furtului din pădurea de la Băile Felix, cum s-a ajuns aici și ce spun cei acuzați că au defrișat ilegal o zonă extrem de valoroasă turistic, într-un reportaj special Digi24, realizat de Toma Petcu și Florin Dizanov.

Reporter: Asta pare sănătoasă, sănătoasă. Ăsta chiar e uscat.

Jaful din pădurea Băile Felix a pornit cu o acoperire legală, prin documente. Peste 700 de copaci urmau să fie tăiați pe motiv că ar fi fost un pericol pentru cei care traversau pădurea. După sesizări de la Primăria Sânmartin, Ocolul Silvic a venit și a identificat copacii cu probleme, Direcția Silvică a avizat și o firmă care s-a apucat de tăiat.

De aici începe o poveste la fel de încâlcită ca desișul pădurii. Firma care a câștigat licitația pentru exploatare este o așa numită societate de apartament, cu doar doi angajați. Am mers și noi la sediul firmei să cerem informații despre tăierile din pădure.

Reporter: Potrivit datelor din contractul semnat cu Romsilva, firma care exploatează pădurea Băile Felix ar avea sediul aici, undeva.

Încercările de a discuta cu reprezentanții societății au fost în zadar. Firma care taie arborii din pădurea Băile Felix este deținută de o angajată a unei fabrici de pantofi. Societatea are doar doi angajați, dintre care unul este soțul femeii.

Ce au făcut cei doi bărbați pe suprafața de teren pe care o exploatau? Au tăiat ce au tăiat din copacii uscați, dar au mai scăpat drujba și în cei sănătoși. Controlul Gărzii Forestiere început după ce a izbucnit scandalul arată că până acum 14 copaci puși la pământ nu aveau nicio problemă. Soțul patroanei societății, care e și unul dintre cei care au tăiat arborii, spune că totul a fost o greșeală.

Copaci sănătoși, tăiați „din greșeală”

Reporter: De ce aveți cioate nemarcate tăiate?

Dan Copos Dumea, soțul patroanei: Sunt putrede toate pe jos (...) și nu le-a văzut băiatul, le-a tăiat în zăpadă. Asta-i toată treaba.

Reporter: Aveți experiență în domeniul acesta? De cât timp lucrați?

Dan Copos Dumea: De cinci ani.

Reporter: Înțeleg că aveți o firmă pe numele soției. Puteți să ne explicați de ce nu e pe numele dumneavoastră? Înțeleg că dânsa nu are nicio legătură cu domeniul.

Dan Copos Dumea: Ba are, că ea e tehnicianul silvic.

Reporter: Păi, înțeleg că ea lucrează într-o fabrică de pantofi.

Dan Copos Dumea: A făcut cursuri pentru tehnician silvic.

Reporter: Cât exploatați aici? Cât aveți dreptul să scoateți din pădure? Câți metri cubi?

Dan Copos Dumea: Cât sunt marcați, cât e suprafața aici, atât.

Reporter: Vă simțiți cu ceva vinovat?

Dan Copos Dumea: Cu absolut nimic, s-a tăiat din greșeală, că a fost zăpadă pe ele, nu le-a văzut băiatul.

Informații contradictorii despre însemnarea copacilor

Tăierea copacilor sănătoși e explicată drept o eroare. Informații contradictorii apar și în legătură cu modul în care au fost însemnați copacii care trebuiau tăiați. Directorul Direcției Silvice spune că inventarierea s-a făcut în toamnă, șeful Ocolului Silvic susține că în vară.

Reporter: Când s-a făcut inventarierea în acest caz?

Ioan Pașcalău, șeful Ocolului Silvic Oradea: S-a făcut în toamnă.

Reporter: Când ați inventariat?

Teodor Suciu, directorul Direcției Silvice Bihor: În iunie.

Reporter: Domnul director spune că în toamnă.

Teodor Suciu: Păi, uitați-vă la actul de punere în valoare. N-am actul de punere în valoare în față, dar știu că, de obicei, vara facem treburile astea.

Reporter: Deci, în iunie sau în toamnă, când ați inventariat arborii?

Teodor Suciu: Eu știu că în iunie am inventariat arborii ăștia.

Neclaritățile se adâncesc

Neclaritățile despre cum s-a făcut tăierea de arbori se adâncesc. Cei doi oficiali vin cu informații diferite și despre criteriile după care un arbore e declarat gata de tăiat.

Ioan Pașcălău, șeful Ocolului Silvic Oradea: Noi nu scoatem arborii care mai au viață, care mai vegetează, care au frunze pe ei. Noi de asta facem alegerea în sezonul de vegetație, ca să scoatem arborii care sunt uscați, care nu mai au nicio viață. Nu trebuie să tăiem crengile de pe ei.

Reporter: Sunt acolo arbori marcați, arbori poate de zeci de ani, cu un trunchi foarte gros și care par sănătoși. Care sunt criteriile după care dumneavoastră marcați un astfel de arbore, pentru că el pare sănătos pentru un nespecialist.

Teodor Suciu, directorul Direcției Silvice Bihor: El pare sănătos la o primă vedere, dar partea superioară a coronamentului este uscată și aici discutăm despre niște arbori care vegetează în masiv, nu sunt arbori izolați care sunt pe pășuni, ca să spun așa, în afara pădurii. Viața în masiv înseamnă un aport redus de lumină în treimea inferioară a coronamentului.

Nici la capitolul controale nu știe stânga ce face dreapta

Nici la capitolul controale nu știe stânga ce face dreapta. Directorul Direcției Silvice spune că nu fuseseră făcute controale în timpul exploatării, șeful Ocolul Silvic susține că au apucat să facă totuși o verificare. Acum, se așteaptă raportul final al Gărzii Forestiere, după încheierea controlului și înaintarea unei plângeri penale.

Bogdan Bungău, reprezentant Garda Forestieră Oradea: Suntem în procent de 80% cu controlul finalizat. Urmează să se întocmească dosar penal. În urma raportului pe care noi o să-l întocmim zilele următoare, cu siguranță se va proceda la sistarea lucrărilor.

Pădurea Băile Felix este una dintre cele mai vizitate păduri de lângă Oradea. Sute de localnici și turiști ajung în zonă, iar zona are nevoie de o administrare specială, având în vedere că are componentă socială puternică.

Cazul Pădurii Băile Felix este o radiografie la scară mică a fenomenului defirișărilor în România.

