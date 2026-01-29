Live TV

Exclusiv „E o situație dificilă pentru primarul general al Capitalei”: Nicușor Dan, despre datoriile STB și problemele din Consiliul General

Ciprian Ciucu și Nicușor Dan.
Ciprian Ciucu și Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat la emisiunea „Jurnalul de Seară”, de la Digi24, că dificultățile financiare ale Primăriei Capitalei își au originea într-un dezechilibru vechi între fondurile care ajung la municipalitate și cele repartizate primăriilor de sector, subliniind că actualul primar general, Ciprian Ciucu, a preluat o situație mai bună decât în mandatul său, inclusiv în privința datoriilor STB, dar și una complicată de componența Consiliului General, format din opt partide.

„Chestiunea pe care eu o spun de cel puțin 15 ani este că problema fundamentală la Primăria Capitalei este acest dezechilibru între banii din taxele bucureștenilor care se duc la Primăria Capitalei versus primăriile de sector. Și fiecare moment în care noi constatăm o situație financiară la PMB vine din chestiunea asta”, a afirmat Nicușor Dan.

Fostul primar general a explicat că, la finalul mandatului său, municipalitatea avea în continuare datorii, însă acestea erau eșalonate și nu puneau o presiune imediată asupra bugetului.

„Situația pe care a găsit-o Ciprian Ciucu e ceva mai bună decât situația pe care am găsit-o eu, pentru că, într-adevăr, sunt niște datorii la Primăria Capitalei, însă ele sunt eșalonate. Eu niciodată nu am spus că am lăsat primăria fără datorii, am spus că am lăsat-o fără datorii curente, adică bani pe care să-i plătești a doua zi”, a spus acesta.

Nicușor Dan a oferit ca exemplu situația Societății de Transport București (STB), care are datorii la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), eșalonate pe o perioadă de cinci ani.

„STB-ul are niște datorii la ANAF și ele sunt eșalonate pe 60 de luni. E dureros în fiecare lună cât ai de plătit, dar nu trebuie să plătești toți banii odată”, a precizat președintele.

Dificultăți în Consiliul General

Șeful statului a subliniat că una dintre principalele provocări ale actualului primar general este lipsa unei majorități stabile în Consiliul General al Municipiului București (CGMB), format din reprezentanți ai opt partide.

„E o situație dificilă pentru primarul general, pentru că are un Consiliu format din opt partide, și să întrunești o majoritate din opt partide e dificil. Eu, în mandatul 2020-2024, am avut patru partide și a fost așa și așa”, a declarat Nicușor Dan.

El a apreciat capacitatea lui Ciprian Ciucu de a construi alianțe politice, făcând referire la experiența acestuia ca primar al Sectorului 6. „Din ce l-am văzut la Primăria Sectorului 6, a reușit să-și găsească o majoritate în Consiliul Local. E nevoie de flexibilitate pentru a găsi majoritatea în Consiliul General”, a mai spus acesta.

Declarațiile lui Nicușor Dan vin în contextul în care Consiliul General al Municipiului București a respins, joi, proiectul privind majorarea prețului unei călătorii metropolitane de la 3 lei la 5 lei. Primarul general Ciprian Ciucu a avertizat în ședință asupra situației financiare critice a STB, arătând că doar 17% din bugetul companiei este acoperit din venituri proprii.

În același timp, aleșii locali social-democrați au respins și alte inițiative ale primarului general, inclusiv propunerea ca Bucureștiul să găzduiască Forumul Orașelor 2027. De asemenea, au fost respinse proiectele privind reorganizarea unor instituții culturale subordonate Primăriei Capitalei, precum și auditurile la STB și Termoenergetica.

Ciprian Ciucu a declarat că aceste decizii reprezintă un test pentru majoritatea din Consiliu și că, în perioada următoare, va deveni clar dacă aceasta mai funcționează.

