Surse: Percheziții DNA la firme de ride sharing din Ilfov și Iași. Prejudiciu de aproape 25 de milioane de lei

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, luni, percheziţii în şase locaţii din judeţele Ilfov şi Iaşi într-un dosar de evaziune fiscală legat de activităţi de ride-sharing, au precizat pentru Digi24, surse judiciare. Potrivit surselor citate, cinci persoane sunt suspectate în acest caz, iar prejudiciul este de aproape 25 de milioane de lei.

Perchezițiile DNA vizează locații din județele Ilfov și Iași. Procurorii caută documente într-o cercetare penală cu un prejudiciu estimat la 25 de milioane de lei din activități de ride-sharing. Este prima anchetă de acest fel coordonată de DNA. Toate anchetele avut prejudicii de peste 1 milion de euro, ceea ce atrage competența procurorilor anticorupție.

În ultimele luni, și inspectorii ANAF au anunțat că au descoperit probleme în activitățile de ride-sharing la societăți care au în coordonare zeci de mii de șoferi care prestează astfel de servicii. Principalele probleme identificate erau legate de neînregistrarea prin casele de marcat a sumelor de bani încasate sau au fost descoperite probleme legate de plata taxelor pentru șoferii angajați la aceste societăți.

