Mai multe morminte dintr-un cimitir din Constanța au fost profanate. Ce au descoperit polițiștii

Mai multe morminte dintr-un cimitir din municipiul Constanţa au fost profanate de persoane necunoscute, au transmis, duminică, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Potrivit acestora, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Constanţa au fost sesizaţi de către trei persoane cu privire la faptul că trei morminte din incinta cimitirului din Palazu Mare au fost distruse. Autorii, încă neidentificaţi, au îndepărtat capacele criptelor, iar în două dintre cazuri au provocat distrugeri capacului sicriului.

„Din verificările efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că, în niciunul dintre cele trei cazuri, nu au fost sustrase bunuri din interiorul criptei sau al sicriului”, au precizat oficialii IPJ.

Poliţiştii au deschis în acest caz un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de profanare de cadavre sau morminte. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea identităţii persoanelor responsabile.

Editor : I.B.