Două ţinte aeriene au fost detectate, duminică după-amiază, la zeci de kilometri de Insula Şerpilor, în spaţiul aerian al Ucrainei, aeronave şi elicoptere ale Forţelor Armate Spaniole fiind ridicate de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru monitorizarea situaţiei. De asemenea, locuitorii din estul judeţului Tulcea au primit mesaj RO-Alert.

ACTUALIZARE 16:14 Alerta aeriană a încetat la ora 15:26.

Mesajul RO-ALERT a fost emis doar pe zona de est a judeţului Tulcea şi nu au fost înregistrate apeluri la 112, potrivit ISU Delta Tulcea

Știrea inițială. Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că, duminică, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o ţintă aeriană la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Şerpilor, în spaţiul aerian al Ucrainei.

„Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din estul judeţului Tulcea, iar la ora 14:02 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, au anunţat reprezentanţii MApN.

Ei au precizat ulterior că ţinta a dispărut de pe radar la est de Sulina.

De asemenea, sistemul de supraveghere radar a detectat o nouă ţintă aeriană la aproximativ 55 de kilometri vest de Insula Şerpilor, iar două elicoptere NH-90 ale Forţelor Armate Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Editor : Ș.R.