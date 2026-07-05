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Video Mărturia comandantului „Bricului Mircea” care a participat la New York de ziua SUA: A fost o emoție intensă

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Romanian sailing training vessel Mircea in Wilhelmshaven
Bricul Mircea. Foto: Profimedia
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Din articol
Bricul Mircea

Nava-Școală „Mircea” a participat, alături de ambarcațiuni din 20 de țări, la Parada Velierelor de la New York, chiar de Ziua Independenței Statelor Unite. Marinarii au povestit pentru Digi24 cum a fost întreaga experiență. Potrivit căpitanului-comandor Silviu Moraru, comandatul Navei-Școală „Mircea”, experiența a fost una încărcată de emoții iar marinarii au fost primiți cu căldură de către americani. 

Nava şcoală Mircea a participat sâmbătă la Parada Velierelor din New York, organizată cu ocazia Zilei Naționale a Statelor Unite. Acum, nava este ancorată la debarcaderul Brooklyn 5, unde poate fi vizitată timp de 3 zile. Marinarii români, dar și străini, aflați pe Bircul Mircea, își vor continua apoi drumul și vor ajunge și în alte porturi celebre ale lumii.

„Momentele de aici au fost încărcate de emoții Am putut naviga printre atâtea nave-școli. Am descoperit New York-ul pentru prima data pentru unii. O emoție intensă să poți trece prin mijlocul atâtor oameni care te aclamă și să poți să îți duci mai departe rolul de ambasador al României.

Am fost primiți cu foarte mare căldură, unii chiar și-au exprimat părerea că am fost cei mai gălăgioși atunci când am defilat. Încercăm să ne facem simțită prezența în toate activitățile. (...) Am avut ceva emoții cu o seară înainte de a intra în portul New York când vremea s-a dezlănțuit.

În momente din acestea de desprinzi cumva de activitățile pe care le-am desfășurat în Academia Navală și trebuie să intri într-un alt rol, într-un rol de mic ambasador și trebuie să poți să desfășori la un alt nivel ce ai învățat la Academia Navală.

Semnificația (n.r. participării la Parada Velierelor) este una majoră, dacă stăm să ne gândim că SUA sărbătoresc 250 de ani iar Nava-școală Mircea a avut privilegiul de a fi invitată și de a participa la acest eveniment”, a declarat căpitan-comandor Silviu Moraru, comandantul navei-școală „Mircea”, pentru Digi24. 

Bricul Mircea

Navă cu trei catarge, cu o lungime de aproximativ 82 de metri, „Mircea” are ca port de origine Constanţa, de la Marea Neagră.

Nava are 23 de vele, având o suprafaţă totală de 1.750 de metri pătraţi şi un echipaj format din 80-89 de membri şi 120-140 de cadeţi. Construită în 1938 la Hamburg, în Germania, pentru Marina Română, „Mircea este o navă similară cu Eagle (Statele Unite), Gorch Fock (Germania) şi Sagres (Portugalia)”.

Nava „Mircea” participă cu regularitate la evenimente internaţionale dedicate velierelor, inclusiv la precedentele festivităţi OpSail din New York. New York a sărbătorit independenţa SUA cu o demonstraţie de „putere” şi o paradă navală şi aeriană.

Într-un jurnal de bord publicat pe Facebook de către Nava-Școală „Mircea”, miile de oameni care s-au adunat la eveniment nu s-au lăsat doborâți de căldură.

„Deși ziua s-a desfășurat sub un soare arzător și temperaturi caniculare, fiecare membru al echipajului și-a îndeplinit misiunea cu profesionalism. Cadeții au întins velele și au salutat din arboradă zecile de mii de oameni adunați pe malurile râului Hudson, oferind imaginea care a consacrat de-a lungul timpului velierul românesc. Entuziasmul publicului și privilegiul de a participa la un asemenea eveniment au făcut ca oboseala și căldura să treacă în plan secund.

Spre seară, „Mircea” a acostat la Brooklyn Pier 5, unde mii de persoane s-au adunat pentru a urmări impresionantul spectacol de artificii dedicat Zilei Independenței. Poziționată chiar în apropierea locului de lansare, nava și echipajul său au avut privilegiul de a se bucura din „primul rând” de încheierea unei zile pe care nimeni de la bord nu o va uita prea curând.

Nava Școală „Mircea” va rămâne în portul New York până la data de 8 iulie. În perioada 5–7 iulie, velierul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” va fi deschis pentru vizitare, oferind publicului ocazia de a descoperi cea mai reprezentativă navă a României și de a cunoaște echipajul care îi duce mai departe tradiția pe mările și oceanele lumii”, transmite sursa citată.

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Editor : I.B.

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