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Ambasadorul SUA la Alianța Nord-Atlantică, înainte de reuniunea de la Ankara: „NATO și aliații noștri erau adormiți”

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Matthew Whitaker
Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO. Foto: Profimedia
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Tensiunile din cadrul NATO legate de campania administrației Trump de a exercita presiuni asupra aliaților în privința cheltuielilor pentru apărare reflectă mai degrabă „dificultățile inerente dezvoltării” decât o criză, a declarat luni ambasadorul SUA la NATO pentru CNBC.

„Obiectivul este ca Europa să preia apărarea convențională a continentului european”, a afirmat el. „Nu ne retragem, ci doar ne reducem implicarea”, a declarat ambasadorul Matthew Whitaker cu privire la implicarea Statelor Unite în apărarea și securitatea europeană, înaintea summitului NATO de la Ankara, Turcia, care are loc săptămâna aceasta.

Whitaker a declarat că percepe tensiunile actuale legate de cheltuielile de apărare ale guvernelor europene drept „dificultăți de creștere”.

„Le consider pur și simplu provocări pe care le-am depășit și în trecut”, a spus el, subliniind inegalitățile în ceea ce privește cheltuielile de apărare ale țărilor europene, inclusiv ale celor pe care le-a numit „rămase în urmă”, care vor trebui să se angajeze să-și majoreze aceste cheltuieli în următorul deceniu.

La summitul NATO de anul trecut de la Haga, din Țările de Jos, aliații au convenit asupra unui obiectiv privind cheltuielile de apărare de 5 % din PIB până în 2035, din care 3,5 % să fie alocate cheltuielilor de apărare de bază. Acest eveniment a fost considerat pe scară largă drept un progres decisiv pentru alianța transatlantică și a avut loc după ani de presiuni din partea Washingtonului. 

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că sarcina care ne așteaptă este „transformarea angajamentelor aliaților în rezultate concrete”, în contextul în care liderii mondiali se reunesc la Ankara marți și miercuri.

Analiștii din domeniul securității au afirmat că summitul se va axa pe „redistribuirea sarcinilor”, aliații urmând să analizeze modul în care pot organiza apărarea fără ca SUA să mai ocupe un rol central. Acest lucru survine în contextul în care secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunțat în luna iunie o revizuire a prezenței forțelor americane în Europa și a avertizat că aliații care nu își respectă angajamentele privind cheltuielile ar putea suferi consecințe.

Rutte a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă, că Statele Unite „consolidează unitatea NATO” și că este „înțelept” să se efectueze analize periodice ale cheltuielilor în domeniul apărării.

Aliații NATO trebuie să transforme resursele economice în capacități militare, să depășească fragmentarea industriilor naționale de apărare și să reducă birocrația, a afirmat Rutte. El a mai spus că la summit vor fi anunțate „contracte noi în valoare de zeci de miliarde”.

Whitaker a subliniat că Germania, Polonia, țările baltice și Danemarca au o viziune clară asupra modului în care trebuie abordate provocările în materie de securitate.

Majoritatea țărilor europene și-au majorat semnificativ cheltuielile pentru apărare după ani de garanții de securitate din partea Statelor Unite. Cu toate acestea, unele dintre ele, precum Regatul Unit și Franța, se confruntă cu provocări bugetare și restricții fiscale mai dificile decât altele.

„NATO și aliații noștri erau adormiți”, a spus Whitaker. „Noi am reînviat organizația, iar acum vedem cum decurge acest proces”.

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Editor : A.M.G.

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