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Exclusiv De ce spune Sorin Grindeanu că Nicușor Dan a fost mai echilibrat decât Ilie Bolojan

Data publicării:
BUCURESTI - CCR - SEDINTA VALIDARE - MANDAT PRESEDINTE - NICUSOR
Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Din articol
„PSD n-a avut niciun fel de colaborare cu Nicușor Dan” „Totul e mult fake. Spectacol de sunet și lumini” Grindeanu: „Siegfried Mureșan este un Bolojan mai mic”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că, spre deosebire de Ilie Bolojan, președintele Nicușor Dan a avut o atitudine echilibrată în relația cu social-democrații și a înțeles rolul instituțional pe care îl are. Într-un interviu acordat în exclusivitate Digi24, liderul PSD a afirmat că premierul interimar s-a comportat „ca și când PNL a câștigat singur alegerile” și „n-a înțeles că e prim-ministru cu voturile PSD”.

„PSD n-a avut niciun fel de colaborare cu Nicușor Dan”

Întrebat despre informațiile potrivit cărora ar exista o apropiere între el și președintele Nicușor Dan, Sorin Grindeanu a respins categoric această idee.

„Am să fiu cât se poate de direct și transparent, poate o să supăr pe mulți. Eu și PSD n-am avut niciun fel de colaborare cu Nicușor Dan. Iar eu, personal, în toată istoria, am fost adversari, în afară de turul doi, anul trecut, când eu l-am votat. Aproape toți colegii sunt convins că au făcut acest lucru în finala cu Simion. Dar de aici până la a spune că există colaborări din acestea, dincolo de cadrul instituțional, e o mare prostie”, a declarat liderul PSD.

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Grindeanu a afirmat însă că, în opinia sa, Nicușor Dan a avut o atitudine diferită față de cea a lui Ilie Bolojan.

„Nicușor Dan, în comparație cu Ilie Bolojan, a înțeles să fie echilibrat în această perioadă. Ilie Bolojan n-a înțeles că e premier cu voturile PSD. Dacă era să fie ales prim-ministru cu voturile PNL, avea 15% din Parlament, nu mai mult. PNL a ieșit la alegeri pe locul trei. Am înțeles că uităm lucrurile, dar românii au votat PSD pe primul loc”.

„Ca să fii premier al coaliției, trebuie să te caracterizeze și altceva în afară de încrâncenare, și anume să fii dispus la dialog, că n-ai câștigat alegerile, ai ieșit pe locul trei și ești prim-ministru al unei coaliții formate din patru partide plus grupul minorităților. Lucrul acesta, în acest an, Ilie Bolojan nu l-a înțeles și a mers comportându-se ca și când PNL a câștigat singur alegerile”, a afirmat acesta.

„Totul e mult fake. Spectacol de sunet și lumini”

Liderul PSD a declarat că imaginea publică a lui Ilie Bolojan nu este susținută de rezultatele guvernării.

„Mi se pare mult fake în imaginea publică. Care sunt reformele? (...) Rămânem în același stadiu. O să facem, nu s-a făcut. Totul e mult fake, e multă poveste, spectacol de sunet și lumini și în spate nu s-a întâmplat absolut nimic”, a declarat Grindeanu.

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„Noi vedem următorul lucru: că, dincolo de bătălia politică, din care nu câștigă nimeni, românii trăiesc din ce în ce mai prost ca urmare a politicilor economice proaste făcute de Ilie Bolojan. Și, din cauza acestor lucruri, asta a contat în proporție mare când am luat decizia retragerii sprijinului lui Ilie Bolojan, modului falimentar de a conduce guvernul, în special din punct de vedere al măsurilor economice”, a spus liderul PSD.

Grindeanu a susținut că actualul blocaj politic este cauzat de refuzul lui Ilie Bolojan de a face un pas înapoi.

„De atunci vedem pe cineva care se agață acolo chiar și cu voturile AUR, costurile le plătim noi toți. (...) Din cauza unui singur om nu putem să ne așezăm la masă și să găsim o soluție care să excludă partidele extremiste, cu asta sunt total de acord”, a afirmat acesta.

Grindeanu: „Siegfried Mureșan este un Bolojan mai mic”

Întrebat de ce PSD nu îl susține pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, Sorin Grindeanu a răspuns că această variantă a apărut după ce el și-a exprimat disponibilitatea de a-și asuma funcția.

„Siegfried Mureșan este un Bolojan mai mic. S-a inventat această poveste cu Siegfried Mureșan după ce le-am zis: «Ați zis că mă votați, votați-mă». Au venit cu o nouă chestiune, l-au scos pe Siegfried Mureșan”, a declarat liderul PSD.

Acesta a susținut că, indiferent de scenariul acceptat de PSD, PNL va propune o nouă variantă.

„Dacă mâine sunt de acord cu guvernul de armistițiu, cu care nu am nicio problemă, atâta timp cât am fost de acord cu guvernul Tomac, e același lucru, s-ar inventa altceva”, a concluzionat Sorin Grindeanu.

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Editor : Ș.A.

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