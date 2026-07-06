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CM 2026. Ministra Sportului din Paraguay, jigniri greu de reprodus la adresa lui Mbappe, după eliminarea țării sale. Reacția Franței

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lylian mbappe in meciul cu paraguay
Kylian Mbappe. Foto: Profimedia
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Din articol
Franţa condamnă în cei mai fermi termeni atacurile rasiste care l-au vizat pe Kylian Mbappe

Ministrul francez al Sportului, Marina Ferrari, şi-a exprimat luni indignarea faţă de remarcile „josnice” şi „rasiste” făcute de o senatoare paraguayană la adresa lui Kylian Mbappe, în urma înfrângerii Paraguayului cu scorul de 0-1 în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din 2026, transmite AFP.

„Idiotul ăsta nici măcar nu a învăţat să scrie. În loc să sugă lapte matern, a supt nuci de cocos, iar cele mai educate fiinţe pe care le-a auzit vreodată au fost cimpanzeii. Trebuia să-i arăţi degetul mijlociu, Orlando Gill (portarul Paraguayului - n. r.). Eu o fac în Senat şi nu se întâmplă nimic”, a scris senatoarea Celeste Amarilla pe X.

„Un camerunez din epoca colonială, care încearcă cu disperare să pară francez, plin de resentimente, parvenit, arogant şi urât. A fost agitat şi îngrozit pe tot parcursul meciului, la fel ca întreaga sa echipă; n-au reuşit nici măcar să marcheze un gol, au câştigat datorită unui noroc chior...”, a scris ea într-o altă postare, tot pe X.

Franţa condamnă în cei mai fermi termeni atacurile rasiste care l-au vizat pe Kylian Mbappe

„Sunt absolut revoltată de remarcile făcute de senatoarea paraguayană Celeste Amarilla. Franţa condamnă în cei mai fermi termeni atacurile rasiste care l-au vizat pe Kylian Mbappe”, a declarat Marina Ferrari într-un comunicat de presă.

„Aceste afirmaţii sunt abjecte şi ruşinoase, fiind cu atât mai inacceptabile cu cât vin din partea unui responsabil politic. Nu vom tăcea în faţa rasismului. Vizându-l pe Kylian Mbappe, senatoarea atacă tot ceea ce întruchipează căpitanul nostru şi tot ceea ce ţara noastră apără: libertatea, egalitatea şi fraternitatea”, a declarat ministrul Sportului.

Ea spune că îşi oferă „sprijinul deplin căpitanului nostru, selecţionerului nostru şi întregii echipe a Franţei”, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Sâmbătă, un penalty transformat de Kylian Mbappe a salvat echipa Franţei şi a consfinţit calificarea sa în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026, la capătul unui meci extrem de tensionat împotriva defensivei tenace a Paraguayului. O temă majoră de discuţie a fost indulgenţa arbitrului uzbec Ilghiz Tantaşev, considerat mult prea permisiv faţă de numeroasele acte de joc nesportiv ale sud-americanilor.

Editor : Liviu Cojan

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