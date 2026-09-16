„Masa care unește”, organizată în weekend la București, a strâns peste 100.000 de euro pentru un spital de psihiatrie pedriatică

Contribuţii în valoare de peste 100.000 de euro au fost generate în urma evenimentului „Masa Care Uneşte”, desfăşurat la Bucureşti şi înscris în Guinness World Records, fondurile şi materialele urmând să sprijine construirea primului Spital de Psihiatrie Pediatrică din România, potrivit unui comunicat al organizatorilor.

„Campania de donaţii continuă, iar organizatorii plănuiesc şi alte iniţiative caritabile precum evenimente dedicate comunităţilor de români din diaspora. După recordul Guinness World Records care a adus 20.000 de oameni la o masă din materiale reciclabile lungă de peste 5 kilometri, Masa Care Uneşte îşi continuă impactul dincolo de ziua evenimentului. Ediţia din acest an a atras contribuţii în valoare de peste 100.000 de euro pentru construirea primului Spital de Psihiatrie Pediatrică din România, de către Fundaţia Metropolis, iar sute de persoane s-au înscris pentru donaţii recurente şi vor susţine cauza în fiecare lună”, scrie în comunicatul Bloom The World, organizatorul evenimentului.

„Suma totală generată în urma evenimentului include atât contribuţiile financiare din partea persoanelor fizice realizate prin SMS, QR code, transfer bancar, donaţii din partea companiilor private, cât şi valoarea materialelor de construcţie care vor fi oferite de parteneri evenimentului fundatiei Metropolis pentru mobilarea si utilarea viitorul spital. Unitatea medicală construită de Fundaţia Metropolis va putea sprijini anual peste 5.700 de copii care se confruntă cu afecţiuni psihice severe”, se mai arată în comunicat.

Proiectul, realizat prin iniţiativă privată, cu sprijinul a 57 de parteneri comerciali şi instituţionali, a ajuns şi în presa internaţională, cu articole în publicaţii din Europa, America şi Asia, menţionează sursa citată.

Editor : B.E.