Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat, într-un interviu pentru CBS, că organizarea alegerilor în timpul ostilităților active este imposibilă din cauza mai multor factori: legislație, probleme legate de organizarea votului în străinătate și în teritoriile ocupate temporar și motive de securitate, scrie Ukrainska Pravda.

„Sunt gata să organizez alegeri chiar mâine, dar dacă războiul continuă, este imposibil să fac acest lucru. Conform Constituției, legislației electorale și, având în vedere situația de securitate în primul rând, cum poți organiza alegeri când copiii nu pot merge la școală? Cum poți organiza alegeri când 9 milioane de oameni sunt în străinătate?”

Potrivit lui Zelenski, aproximativ 500.000 de ucraineni votează de obicei în străinătate. El a menționat și cazul persoanelor care locuiesc în teritorii ocupate temporar.

„Vor vota? Cum vor vota, cine va controla procesul de votare acolo? Sunt soldați ruși acolo”, a remarcat liderul de la Kiev.

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Șeful statului a reamintit că Ucraina a propus în repetate rânduri un regim de încetare a focului care ar putea fi folosit pentru pregătirea alegerilor și ca un pas către dezescaladare și încetarea războiului, însă Rusia respinge aceste propuneri.

Când un jurnalist a remarcat că unele persoane din cele mai înalte eșaloane pledează în prezent pentru alegeri în țară, cum ar fi fostul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, Zelenski a spus că a considerat acest lucru o greșeală. În opinia sa, acești oameni „vor să facă politică”.

„Consider că este o greșeală. În timpul războiului, pacea este obiectivul numărul unu, politica nu este nici măcar numărul doi. Chiar și pentru politicieni, este pe locul zece. Iar pentru oameni, este pe locul o sută. Oamenii au alte priorități: cum să supraviețuiască, cum să trăiască, cum să meargă la școală... ce să facă cu toate acestea?”, a atras atenția Zelenski.

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Editor : Ș.R.