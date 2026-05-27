Zece filmări pe zi primește Poliția Română, de la șoferi care reclamă comportament agresiv în trafic. Totuși, din cele peste două mii de sesizări trimise în acest an, mai bine de jumătate nu pot fi sancționate, pentru că vizează alte fapte decât conducerea agresivă. Autoritățile analizează acum extinderea legislației pentru sancționarea și altor încălcări surprinse de camere.

În urmă cu doi ani, Poliția a activat un serviciu online prin care oricine poate reclama comportamentul agresiv al șoferilor din trafic. Filmările ajung la polițiști, sunt analizate și, dacă se constată o încălcare a legii, șoferul vinovat poate rămâne fără permis. Așa a procedat și șoferul care a filmat aceste imagini, după ce a fost la un pas de un grav accident.

„Am depus plângerea și l-au găsit, l-or chemat și i-o dat 'cadou': i-a luat permisul pe o lună și i-or dat amendă”, spune Călin Jurcă, șofer profesionist.

Înregistrarea este importantă în astfel de cazuri, pentru că altfel polițiștii nu pot lua măsuri împotriva șoferilor care încalcă legea și cred că nu pot fi pedepsiți pentru faptele lor.

„Cel mai des e schimbarea benzii cu intenția de a trece înaintea celorlalți. Apoi, flash-urile și claxoanele la intersecție, apropierile de a intimida, față de pietoni, de ceilalți conducători de mașini”, explică Dan Iordache Popa, instructor auto.

Doar în acest an, până la finalul lunii aprilie, au fost trimise peste două mii de sesizări video pe platforma e-SAR a Poliției Române. Mai bine de jumătate au fost invalidate, pentru că vizau alte fapte decât condusul agresiv. Totuși, acest lucru e pe cale să se schimbe, pentru că există o propunere legislativă de modificare, pentru a introduce noi contravenții.

„Poliția nu cred că are o problemă cu treaba asta, probabil se vor adapta. Eu personal consider că trebuie să analizăm cu grijă pentru ce fapte extindem și să nu trecem în extrema cealaltă. Să nu scoatem polițistii din stradă, să-i ținem la birouri, să analizeze imagini”, e de părere Octavian Perțea, vlogger și comisar-șef IPJ Bihor.

Contravențiile care, în viitorul apropiat, vor putea fi reclamate prin hub-ul MAI sunt nerespectarea culorii roșii a semaforului, trecerea la nivel de cale ferată fără respectarea regulilor, depășirea coloanei de mașini care stau la semafor sau la trecerea la nivel cu calea ferată, precum și circulația în zone interzise.

