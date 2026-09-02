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Video Mirabela Grădinaru, avertisment privind teoriile conspirației: „Avem datoria să susţinem mai ferm vocea medicilor”

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Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos /George Călin
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Societatea are „datoria” de a susţine medicii şi specialiştii, în contextul în care domeniile ştiinţifice sunt afectate de teorii ale conspiraţiei, a afirmat, miercuri, Mirabela Grădinaru, partenera preşedintelui Nicuşor Dan.

Ea a susţinut o alocuţiune în cadrul dezbaterii „Prioritate Naţională pentru Prevenţie - Medicina de familie în centrul politicilor de sănătate şi al rezilienţei sistemului sanitar”, găzduită la Palatul Cotroceni.

„Trăim într-o perioadă în care informaţia circulă rapid, dar nu întotdeauna corect. Din păcate, sănătatea a devenit unul dintre domeniile cele mai afectate de teoriile conspiraţiei, de pseudospecialişti şi de recomandări lipsite de fundament ştiinţific. Cred că avem datoria să susţinem mai ferm vocea medicilor şi apoi pe cea a specialiştilor. Avem nevoie de mai multă educaţie pentru sănătate şi de mai multă încredere în ştiinţă”, a afirmat Mirabela Grădinaru, potrivit Agerpres.

În acest sens, ea a precizat că a avut mereu respect pentru medici.

„Cred că există puţine profesii care presupun atât de multă responsabilitate, atât de multă empatie şi atât de multă putere de a schimba destine. Şi dincolo de pregătirea profesională extraordinară pe care o presupune medicina, există şi o dimensiune umană pe care noi, pacienţii, o simţim foarte puternic, şi anume încrederea. În momentele în care sănătatea noastră sau a celor dragi este pusă la încercare, medicii sunt cei către care ne îndreptăm cu speranţă şi am făcut-o de multe ori eu, personal”, a arătat ea.

Potrivit Mirabelei Grădinaru, medicina de familie vorbeşte despre sănătate, dar şi despre grijă, despre continuitate şi despre legătura dintre generaţii.

„Ca mamă, ştiu foarte bine cât de important este rolul medicului de familie. De multe ori, atunci când copiii au un simptom care mă îngrijorează sau am nevoie să înţeleg mai bine un tratament, primul telefon pe care îl dau este către medicul nostru de familie”, a mărturisit aceasta.

În opinia sa, medicul de familie nu este doar cel care ţine evidenţa dosarelor medicale sau care completează trimiteri.

„Medicul de familie ne cunoaşte istoricul, ne urmăreşte evoluţia şi ne oferă siguranţa că cineva priveşte sănătatea noastră în ansamblu. Poate că uneori luăm această prezenţă ca pe ceva firesc. Poate ar trebui să spunem mai des că medicul de familie este una dintre cele mai importante verigi ale sistemului nostru de sănătate”, a adăugat Mirabela Grădinaru.

Totodată, a evidenţiat că medicul de familie se află în prima linie a prevenţiei, iar prevenţia reprezintă „una dintre cele mai inteligente investiţii pe care o societate le poate face”.

„Dacă ne dorim o populaţie mai sănătoasă, costuri mai mici pentru tratarea bolilor şi o calitate mai bună a vieţii, atunci trebuie să începem prin a pune prevenţia în centrul politicilor publice”, a completat Grădinaru.

Ea a spus că medicii de familie cunosc comunităţile, cunosc familiile şi pot identifica din timp riscul legat de bolile cardiovasculare, oncologice sau metabolice.

Astfel, prevenţia nu mai trebuie privită doar ca o opţiune, ci ca „o prioritate strategică şi o responsabilitate morală”.

„Atunci când investim în prevenţie, investim în sănătatea copiilor noştri, investim în şansa părinţilor şi a bunicilor noştri de a se bucura de mai mulţi ani cu sănătate şi independenţă, investim în viitorul acestei ţări”, a adăugat Mirabela Grădinaru.

Fiecare campanie de vaccinare reuşită, fiecare persoană care înţelege importanţa controalelor periodice şi fiecare copil protejat prin prevenţie reprezintă „o victorie pentru întreaga societate”, a mai spus aceasta.

Mirabela Grădinaru a pledat şi pentru stimularea medicilor tineri să rămână în România.

„Ei nu au nevoie de apreciere, ci şi de condiţii reale pentru a-şi construi aici o carieră şi nu este suficient să formăm profesionişti valoroşi dacă nu le oferim motive reale să rămână şi să îşi pună competenţele în slujba comunităţilor din care fac parte”, a mai afirmat ea.

Dezbaterea de la Cotroceni a reunit zeci de experţi din domeniul medicinei.

Editor : C.L.B.

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