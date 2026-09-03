România, implicată într-o operațiune a FBI împotriva unei rețele cibernetice globale. Milioane de calculatoare, vizate

Botnet-ul Sality, activ de peste 20 de ani și folosit pentru infectarea a milioane de calculatoare, a fost destructurat. România a participat, alături de Statele Unite, Bulgaria și Ungaria, la o operațiune internațională de destructurare a botnetului, o infrastructură malware folosită pentru furturi de criptomonede și atacuri cibernetice, potrivit Europol.

Acțiunea coordonată, desfășurată la 31 august 2026 și condusă de autoritățile din Statele Unite ale Americii, a vizat o rețea botnet despre care se estimează că funcționează de mai bine de două decenii. La apogeul său, botnet-ul îi oferea operatorului acces la până la un milion de dispozitive infectate la nivel mondial.

Peste 11 milioane de adrese IP unice, asociate infrastructurii

Până în prezent, peste 11 milioane de adrese IP unice au fost asociate infrastructurii, care putea fi utilizată pentru distribuirea de programe informatice malițioase către dispozitive compromise.

România s-a numărat printre țările implicate în operațiune, alături de Statele Unite, Bulgaria și Ungaria. Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, Poliția Română, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Unitatea Centrală de Criminalitate Cibernetică au oferit asistență în cadrul anchetei internaționale.

Operațiunea a fost realizată în cooperare cu FBI, Defense Criminal Investigative Service (DCIS), Eurojust, Europol și companiile de securitate cibernetică CrowdStrike și Shadowserver Foundation.

Ca parte a acțiunii de destructurare, a fost desfășurată o operațiune de tip „sinkhole” în cadrul rețelei peer-to-peer, prin care comunicațiile dispozitivelor infectate au fost redirecționate de la infrastructura criminală. Astfel, dispozitivele compromise au fost izolate de botnet, iar canalul de comandă al operatorului a devenit nefuncțional.

Folosit pentru instalarea de programe malware

Botnetul Sality este activ din anul 2003 și a fost folosit pentru instalarea de programe malware pe dispozitive compromise.

Calculatoarele infectate erau integrate într-o rețea de tip peer-to-peer (P2P), controlată de operatorii malware-ului. Dispozitivele compromise puteau fi utilizate pentru furturi de criptomonede, atacuri cibernetice și transmiterea de mesaje spam, în timp ce proprietarii calculatoarelor nu știau, de regulă, că dispozitivele lor fuseseră transformate în „boți”.

În perioada sa de vârf, rețeaua Sality oferea infractorilor acces simultan la peste un milion de dispozitive infectate. Până în prezent, peste 11 milioane de adrese IP unice au fost asociate cu infrastructura compromisă folosită pentru distribuirea malware-ului.

România a acționat împotriva infrastructurii din Europa

În cadrul operațiunii, autoritățile americane au confiscat domenii asociate Sality în Statele Unite.

În Europa, autoritățile din România, Bulgaria și Ungaria au intervenit asupra unor domenii asociate infrastructurii Sality.

Departamentul de Justiție al SUA precizează că anchetatorii și procurorii din mai multe jurisdicții au oferit „asistență crucială”, România fiind reprezentată de Poliția Română, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Unitatea Centrală de Criminalitate Cibernetică.

Rețeaua a fost neutralizată printr-o operațiune de „sinkholing”

Pentru a bloca infrastructura criminală, autoritățile și partenerii privați au desfășurat o operațiune specializată de tip sinkhole.

Prin această metodă, comunicațiile dintre calculatoarele infectate și infrastructura controlată de infractori au fost redirecționate către servere controlate de anchetatori. Astfel, dispozitivele compromise au fost izolate de infrastructura criminală, iar canalele prin care operatorii transmiteau comenzi au devenit inutilizabile.

Operațiunea a fost coordonată de echipa Counter Adversary Operations a CrowdStrike, împreună cu Departamentul de Justiție, FBI, DCIS, autorități internaționale și alți parteneri din industrie.

„O amenințare clară și imediată”

Bill Essayli, procuror adjunct în cadrul Departamentului de Justiție al SUA, a declarat că botneturile și programele malware reprezintă o amenințare directă la adresa securității și economiei.

„Acest efort reușit de a elimina rețeaua botnet Sality demonstrează că, prin colaborare, sectoarele public și privat pot fi o forță puternică pentru bine”, a afirmat acesta.

FBI a transmis, la rândul său, că va continua cooperarea cu partenerii internaționali pentru prevenirea atacurilor cibernetice și a furturilor facilitate de astfel de infrastructuri.

Operațiunea împotriva Sality reprezintă una dintre cele mai ample acțiuni internaționale recente împotriva unei infrastructuri malware, iar implicarea României subliniază rolul autorităților române în investigațiile transfrontaliere privind criminalitatea informatică.

Editor : M.C