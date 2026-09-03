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Ministerul Finanțelor a împrumutat aproape 1,36 miliarde de lei de la bănci, la randamente de 6,06% și 7,09% pe an

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Ministerul Finanțelor și-a propus să împrumute în septembrie 2026 aproximativ 7,2 miliarde de lei de la băncile comerciale. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Împrumuturi de 7,2 miliarde de lei, programate în septembrie

Ministerul Finanțelor a împrumutat joi aproape 1,358 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Finanțele au atras 500 de milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni de stat cu o maturitate reziduală de 122 de luni, la un randament mediu de 7,09% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost tot de 500 de milioane de lei, în timp ce ofertele depuse de bănci au însumat 655,5 milioane de lei.

Vineri va fi organizată o licitație suplimentară, prin care statul intenționează să împrumute încă 75 de milioane de lei, la randamentul stabilit în cadrul operațiunii de joi.

Ministerul a atras, de asemenea, 857,9 milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont, scadente în șapte luni, la un randament mediu de 6,06% pe an. Valoarea programată a emisiunii a fost de un miliard de lei, iar băncile au depus oferte în valoare de 944,9 milioane de lei.

Împrumuturi de 7,2 miliarde de lei, programate în septembrie

Ministerul Finanțelor și-a propus să împrumute în septembrie 2026 aproximativ 7,2 miliarde de lei de la băncile comerciale. La această sumă se poate adăuga până la 15% din valoarea nominală adjudecată în cadrul licitațiilor de referință, prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru obligațiunile de stat de tip benchmark.

Valoarea programată pentru luna septembrie este similară celei din august. Banii atrași prin emisiunile de certificate de trezorerie și obligațiuni de stat vor fi folosiți pentru refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice, precum și pentru finanțarea deficitului bugetului de stat.

Editor : A.D.

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