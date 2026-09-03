Doi urangutani, o mamă şi puiul ei, au fost salvaţi dintr-un incendiu de pădure care afecta insula Borneo, au anunţat joi autorităţile indoneziene.
Indonezia se luptă de săptămâni întregi să stingă incendiile de vegetaţie care au acoperit părţi din Borneo şi Sumatra într-un fum gros, care s-a răspândit şi peste graniţe în Malaezia, Singapore şi Filipine, transmite AFP preluată de Agerpres.
În urma unui raport, autorităţile au început să caute un urangutan observat miercuri agăţat de vârful unui copac în provincia Kalimantan Central, a declarat pentru AFP Muriansyah, un oficial al agenţiei locale de conservare a resurselor naturale.
Urangutanul a fost găsit în mijlocul fumului des care se ridica de la turbăriile din jur, ceea ce a determinat evacuarea sa imediată într-un loc sigur, a adăugat el.
În timpul evacuării, salvatorii au descoperit că era vorba despre o femelă care avea şi un pui.
„Dacă nu am fi efectuat salvarea, m-aş fi temut pentru siguranţa urangutanului” din cauza fumului, a declarat Muriansah pentru AFP.
Femela urangutan, cu vârsta estimată la aproximativ 20 de ani, a fost numită Raya, după o stradă din apropierea locului unde a fost găsită, în timp ce puiul ei de un an, tot femelă, a fost numit Rayu, a adăugat oficialul.
Un examen veterinar preliminar a stabilit că urangutanii nu au fost răniţi şi nu au fost grav afectaţi de fum.
Cele două maimuţe au fost apoi duse la o clinică veterinară şi plasate sub observaţie, a declarat Heriyanto, un oficial al Agenţiei pentru Conservarea Resurselor Naturale din provincia Kalimantan Central din Borneo.
„Dacă sunt sănătoase şi pot fi eliberate imediat în sălbăticie, vor fi eliberate”, a declarat Heriyanto pentru AFP.