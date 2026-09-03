Doi urangutani, o mamă şi puiul ei, au fost salvaţi dintr-un incendiu de pădure care afecta insula Borneo, au anunţat joi autorităţile indoneziene.

Indonezia se luptă de săptămâni întregi să stingă incendiile de vegetaţie care au acoperit părţi din Borneo şi Sumatra într-un fum gros, care s-a răspândit şi peste graniţe în Malaezia, Singapore şi Filipine, transmite AFP preluată de Agerpres.

În urma unui raport, autorităţile au început să caute un urangutan observat miercuri agăţat de vârful unui copac în provincia Kalimantan Central, a declarat pentru AFP Muriansyah, un oficial al agenţiei locale de conservare a resurselor naturale.

Urangutanul a fost găsit în mijlocul fumului des care se ridica de la turbăriile din jur, ceea ce a determinat evacuarea sa imediată într-un loc sigur, a adăugat el.

În timpul evacuării, salvatorii au descoperit că era vorba despre o femelă care avea şi un pui.

„Dacă nu am fi efectuat salvarea, m-aş fi temut pentru siguranţa urangutanului” din cauza fumului, a declarat Muriansah pentru AFP.

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Mama şi puiul au primit nume

Femela urangutan, cu vârsta estimată la aproximativ 20 de ani, a fost numită Raya, după o stradă din apropierea locului unde a fost găsită, în timp ce puiul ei de un an, tot femelă, a fost numit Rayu, a adăugat oficialul.

Un examen veterinar preliminar a stabilit că urangutanii nu au fost răniţi şi nu au fost grav afectaţi de fum.

Raya și Rayu, o mamă urangutan și puiul ei, sunt evacuați din calea incendiilor de pădure din Kalimantanul Central, pe 2 septembrie 2026. Foto: Profimedia Images

Cele două maimuţe au fost apoi duse la o clinică veterinară şi plasate sub observaţie, a declarat Heriyanto, un oficial al Agenţiei pentru Conservarea Resurselor Naturale din provincia Kalimantan Central din Borneo.

„Dacă sunt sănătoase şi pot fi eliberate imediat în sălbăticie, vor fi eliberate”, a declarat Heriyanto pentru AFP.

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Şapte urangutani, salvaţi luna trecută

În Kalimantanul de Vest, tot pe insula Borneo, cel puţin şapte urangutani au fost salvaţi luna trecută din calea incendiilor forestiere.

Urangutanii, a căror populaţie este în declin accentuat, sunt endemici în pădurile din Sumatra, precum şi în Borneo, un teritoriu împărţit de Indonezia, Malaezia şi Brunei.

Numărul lor a fost estimat la aproximativ 57.000 în Borneo, conform unor date din 2016.

De asemenea, existau aproximativ 11.000 de indivizi în Sumatra, conform unui studiu indonezian realizat între 2021 şi 2023.

În Sumatra, mulţi urangutani au murit în inundaţiile care au devastat părţi ale insulei în noiembrie şi decembrie anul trecut.

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Editor : Ana Petrescu