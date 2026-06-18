Percheziții într-un dosar de proxenetism: sunt vizate adrese din București și Ploiești

Poliţiştii au desfăşurat joi dimineaţă patru percheziţii în Bucureşti şi Ploieşti, într-un dosar de proxenetism.

„Poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 2 de Poliţie Ploieşti au desfăşurat, în această dimineaţă, o acţiune operativă de amploare, în cadrul unui dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunii de proxenetism. În cadrul activităţilor, au fost puse în executare 4 mandate de percheziţie domiciliară pe raza municipiilor Ploieşti şi Bucureşti, pentru documentarea activităţii infracţionale a unei persoane bănuite că, începând cu luna aprilie 2026 şi până în prezent, ar fi obţinut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către alte persoane”, anunţă joi IPJ Prahov.



Percheziţiile au avut ca scop completarea materialului probator, identificarea şi ridicarea de bunuri şi înscrisuri de interes în cauză, precum şi stabilirea întregii activităţi infracţionale.



Activităţile au beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 28 Poliţie şi al luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale.



Cercetările sunt efectuate de poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 2 de Poliţie Ploieşti, sub supravegherea unităţii de parchet competente.

Editor : B.E.