Premierul Han Duck-soo: Firmele coreene sunt interesate să participe la dezvoltarea sectorului nuclear românesc

Premierul Nicolae Ciucă l-a primit la Palatul Victoria pe omologul său sud-coreean, Han Duck-soo, el afirmând că a subliniat necesitatea relansării şi consolidării cooperării noastre bilaterale, prin noi proiecte concrete, în toate ariile Parteneriatului. Premierul Han Duck-soo a declarat că republica Coreea este interesată să participe la dezvoltarea sectorului nuclear românesc.

”Este o deosebită plăcere şi onoare să primesc astăzi vizita oficială a premierului Republicii Coreea, domnul Han Duck-soo. Ne revedem la doar câteva luni după vizita pe care am efectuat-o la Seul, în decembrie 2022, împreună cu Preşedintele Camerei Deputaţilor, domnul Marcel Ciolacu, însoţiţi de o delegaţie guvernamentală şi parlamentară consistentă. Mă bucur foarte mult că premierul Republicii Coreea a dat curs invitaţiei mele de a veni la Bucureşti. Consemnăm astfel, un prim pas important în marcarea acestui an special pentru relaţiile noastre bilaterale”, a afirmat premierul Nicolae Ciucă, citat de news.ro. ”Întâlnirea noastră de astăzi a fost foarte productivă, cu o agendă bogată”, a spus premierul, arătând că a agreat cu omologul său asupra nevoii de consolidare sistematice a cooperării bilaterale, pentru a oferi un nou impuls implementării obiectivelor Parteneriatului nostru Strategic. ”Am subliniat necesitatea relansării şi consolidării cooperării noastre bilaterale, prin noi proiecte concrete, în toate ariile Parteneriatului, atât în plan politic, dar mai ales în cel economic, sectorial”, a spus şeful Executivului, arătând că au convenit ca această componentă economică să reprezinte elementul principal de dezvoltare a relaţiilor bilaterale.



”De asemenea, am reiterat semnificaţia deosebită a consolidării relaţiilor noastre, pentru valoarea ei benefică în folosul cetăţenilor României şi cei ai Republicii Coreea şi în contextul geopolitic şi economic actual la nivel global, un context marcat de multiple provocări, de securitate”, a spus Nicolae Ciucă. Şeful Executivului a arătat că a salutat menţinerea tendinţei ascendente a volumului schimburilor comerciale, care, începând cu 2021, a depăşit cifra de un miliard de dolari. ”Am subliniat că această tendinţă trebuie stimulată pe mai departe, sprijinită de noi iniţiative, în domenii inovative şi cu valoare adăugată”, a precizat Ciucă.



”Tocmai de aceea, am reiterat interesul părţii române pentru organizarea în acest an, la Seoul, la nivel ministerial, a celui de-al X-lea Comitet comun de Cooperarea Industrială. Suntem interesaţi, de asemenea, de organizarea unui Forum de afaceri bilateral asociat acestui eveniment ministerial, care să asigure coerenţa demersurilor de cooperare între sectorul public şi cel privat” a menţionat premierul Nicolae Ciucă.

Premierul Han Duck-soo a declarat că republica Coreea este interesată să participe la dezvoltarea sectorului nuclear românesc. "I-am solicitat (premierului Nicolae Ciucă) să ia în considerare posibilitatea ca firmele coreene să participe la reabilitarea centralei nucleare din România şi la construcţia de noi centrale nucleare", a afirmat premierul sud-coreean, citat de Agerpres.

El a solicitat şi simplificarea procedurilor de obţinere a vizelor şi a permiselor de şedere pentru expaţii coreeni.

Premierul sud-coreean a mai cerut autorităţilor române să ia în considerare sprijinirea organizării Expoziţiei mondiale la Busan.

Discuţiile au vizat şi situaţia din peninsula coreeană şi războiul din Ucraina.

"Am stabilit necesitatea ca România şi comunitatea internaţională să reacţioneze în mod unitar şi decisiv la deteriorarea situaţiei din peninsula coreeană ca urmare a provocărilor continue ale Coreii de Nord, inclusiv prin lansarea de rachete. În ceea ce priveşte războiul din Ucraina cele două părţi şi-au exprimat îngrijorarea privind deteriorarea situaţiei umanitare ca urmare a războiului prelungit. Am convenit că solidaritatea şi sprijinul comunităţii internaţionale sunt mai importante ca niciodată şi am decis să colaborăm pentru restabilirea rapidă a păcii şi a reconstrucţiei în Ucraina", a spus Han Duck-soo.

Un memorandum de înţelegere între Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA şi Autoritatea Portuară Busan a fost semnat cu prilejul întrevederii.

Editor : A.P.