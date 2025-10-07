Live TV

Video Dacia Hipster: mașina electrică ultracompactă și ieftină care ar putea ajunge pe piață doar dacă UE relaxează normele de siguranță

Data actualizării: Data publicării:
descărcare (3)
Foto. Dacia

Dacia Hipster este noul concept de mașină electrică ultracompactă prezentat de producătorul român, cu o lungime de trei metri și o greutate de 800 de kilograme. Gândit pentru traficul urban și un preț sub 15.000 de euro, modelul are doar dotări esențiale și ar putea ajunge pe piață dacă Uniunea Europeană modifică reglementările privind siguranța vehiculelor, întrucât nu respectă standardele actuale pentru airbaguri și sistemele de asistență.

Deși designul sugerează o caroserie robustă, conceptul Dacia are dimensiuni reduse: doar trei metri lungime, cu 70 de centimetri mai puțin decât Dacia Spring, în prezent cel mai mic model electric al mărcii. Cu o greutate totală de 800 de kilograme, cu 20% mai puțin decât Spring, noul model ar deveni cel mai ușor autoturism electric de pe piață.

Constructorul nu a oferit detalii despre baterie, însă autonomia estimată ar fi cuprinsă între 100 și 150 de kilometri, suficientă pentru utilizarea zilnică în oraș. Reprezentanții Dacia susțin că mașina „este ideală pentru nevoile cotidiene ale utilizatorilor din mediul urban și suburban, în condițiile în care peste 90% dintre șoferi parcurg mai puțin de 40 de kilometri pe zi”.

Interiorul este minimalist și funcțional. Pentru a menține costurile reduse, mașina are doar patru locuri, scaune realizate dintr-o plasă densă, iar portbagajul, deși mic, poate fi extins prin rabatarea banchetei din spate. Hayonul se deschide în două părți pentru acces mai facil, iar parbrizul și geamurile laterale sunt aproape verticale, pentru maximizarea spațiului interior.

Pentru a reduce greutatea, geamurile laterale sunt glisante, iar mânerele ușilor au fost înlocuite cu simple curele. Sistemul multimedia este înlocuit de un smartphone conectat printr-o aplicație dedicată, cu difuzoare bluetooth detașabile.

La capitolul siguranță, Dacia propune doar două airbaguri frontale, pentru șofer și pasager. Lipsesc sistemele moderne de asistență precum frânarea automată de urgență, menținerea benzii, avertizarea la mersul înapoi sau monitorizarea atenției șoferului, funcții care au devenit obligatorii pentru mașinile noi din Uniunea Europeană.

Prin această abordare, Dacia încearcă să creeze o nouă clasă auto, dedicată transportului urban eficient și accesibil. Producătorul român, alături de Renault și grupul Stellantis, a cerut Comisiei Europene să modifice legislația privind siguranța, astfel încât să permită fabricarea de mașini mici, simple și ușoare.

Susținătorii inițiativei afirmă că, pentru vehiculele destinate circulației urbane, renunțarea la unele sisteme complexe ar fi sigură și ar permite o reducere considerabilă a costurilor. În prezent, prețul mediu al unei mașini electrice în Europa este de aproximativ 45.000 de euro, ceea ce limitează accesul publicului larg la mobilitatea electrică.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
1
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
Cabinet meeting of the Federal Government
2
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
3
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Screenshot 2025-10-03 001520
4
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
o persoana regleaza caldura din calorifer
5
Începe furnizarea căldurii în București. Anunțul Termoenergetica despre zonele unde pot...
Gică Hagi a dat lovitura: contract pe 10 ani!
Digi Sport
Gică Hagi a dat lovitura: contract pe 10 ani!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Bolojan iese la atac: A cerut PNL să nu voteze proiectele PSD care...
N12 PREGATIRI INUNDATII SACI VALUL LUI TRAIAN VO 071025_00771
Școli închise în patru județe din cauza codului roșu de ploi...
Ukrainian kopiika coins close up. Big amount of ukrainian money on table. Business and stock concept for Ukrainian currency. Ukrainian kopiika coins
„Războiul bănuțului”. Cum încearcă Ucraina să lupte cu moștenirea...
mihai fifor
Fifor, după ce Bolojan le-a cerut aleșilor PNL să nu voteze unele...
Ultimele știri
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a spus că decizia de a trimite rachete Tomahawk în Ucraina e „aproape luată”
Fii salvator. Primul ajutor în cazul arsurii cu flacără
Daniel Fenechiu (PNL): „Nu vom vota proiectele PSD privind eliminarea CASS pentru mame si veterani”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Dmitri Peskov.
Amenințarea Kremlinului după decizia UE de limitare a deplasărilor diplomaţilor ruşi: „Va exista un răspuns”
masini pe o autostrada din germania
România, în topul producătorilor auto din UE
Viktor Orban, premierul Ungariei
Viktor Orban explică de ce Ungaria nu ar trebui să adopte moneda euro. Ce spune premierul ungar despre viitorul țării
profimedia-1029625023
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone stârnesc neliniște în UE
Laura Codruța Kovesi
Laura Codruța Kovesi: Nu există țări curate. Frauda cu subvenții UE este prezentă în toate statele membre
Partenerii noștri
Pe Roz
Thylane Blondeau, „cea mai frumoasă fată din lume”, răvășitoare la PFW, după ce a fost acuzată că a apelat la...
Cancan
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu...
Fanatik.ro
Ricardo Grigore, la un pas de transferul la o forță a Chinei! Fostul atacant de la FCSB a intermediat mutarea
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Dănuț Lupu, luat de Mircea Lucescu la Brescia când avea 96 de kg: “M-au întrebat dacă mi-am luat bodyguard!”...
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Şcolile din Bucureşti ar putea fi închise miercuri din cauza ciclonului. Cursurile au fost suspendate deja în...
Digi FM
S-a aflat adevărul despre moartea lui Felix Baumgartner. Defecțiune tehnică sau eroare umană?
Digi Sport
Marea campioană ajunsese alcoolică, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorțează și e nevoită să-și vândă casa
Pro FM
Dorian Popa s-a căsătorit în Maldive. Nici iubita lui nu a știut de nunta surpriză de pe plajă: "Îți place...
Film Now
Detaliul ascuns care trăda nesiguranța lui Keith Urban lângă Nicole Kidman. O creatoare de conținut l-a...
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Newsweek
Pensia intră pe card vineri sau luni? Care pensionari primesc și 50 de lei în plus în octombrie?
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
J.Lo și Ben Affleck, reuniune surpriză pe covorul roșu. Priviri tandre și laude reciproce: "Jennifer, ești...
UTV
S-a aflat adevărul despre moartea lui Felix Baumgartner. Ce arată raportul final al anchetei din Italia