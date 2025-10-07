Dacia Hipster este noul concept de mașină electrică ultracompactă prezentat de producătorul român, cu o lungime de trei metri și o greutate de 800 de kilograme. Gândit pentru traficul urban și un preț sub 15.000 de euro, modelul are doar dotări esențiale și ar putea ajunge pe piață dacă Uniunea Europeană modifică reglementările privind siguranța vehiculelor, întrucât nu respectă standardele actuale pentru airbaguri și sistemele de asistență.

Deși designul sugerează o caroserie robustă, conceptul Dacia are dimensiuni reduse: doar trei metri lungime, cu 70 de centimetri mai puțin decât Dacia Spring, în prezent cel mai mic model electric al mărcii. Cu o greutate totală de 800 de kilograme, cu 20% mai puțin decât Spring, noul model ar deveni cel mai ușor autoturism electric de pe piață.

Constructorul nu a oferit detalii despre baterie, însă autonomia estimată ar fi cuprinsă între 100 și 150 de kilometri, suficientă pentru utilizarea zilnică în oraș. Reprezentanții Dacia susțin că mașina „este ideală pentru nevoile cotidiene ale utilizatorilor din mediul urban și suburban, în condițiile în care peste 90% dintre șoferi parcurg mai puțin de 40 de kilometri pe zi”.

Interiorul este minimalist și funcțional. Pentru a menține costurile reduse, mașina are doar patru locuri, scaune realizate dintr-o plasă densă, iar portbagajul, deși mic, poate fi extins prin rabatarea banchetei din spate. Hayonul se deschide în două părți pentru acces mai facil, iar parbrizul și geamurile laterale sunt aproape verticale, pentru maximizarea spațiului interior.

Pentru a reduce greutatea, geamurile laterale sunt glisante, iar mânerele ușilor au fost înlocuite cu simple curele. Sistemul multimedia este înlocuit de un smartphone conectat printr-o aplicație dedicată, cu difuzoare bluetooth detașabile.

La capitolul siguranță, Dacia propune doar două airbaguri frontale, pentru șofer și pasager. Lipsesc sistemele moderne de asistență precum frânarea automată de urgență, menținerea benzii, avertizarea la mersul înapoi sau monitorizarea atenției șoferului, funcții care au devenit obligatorii pentru mașinile noi din Uniunea Europeană.

Prin această abordare, Dacia încearcă să creeze o nouă clasă auto, dedicată transportului urban eficient și accesibil. Producătorul român, alături de Renault și grupul Stellantis, a cerut Comisiei Europene să modifice legislația privind siguranța, astfel încât să permită fabricarea de mașini mici, simple și ușoare.

Susținătorii inițiativei afirmă că, pentru vehiculele destinate circulației urbane, renunțarea la unele sisteme complexe ar fi sigură și ar permite o reducere considerabilă a costurilor. În prezent, prețul mediu al unei mașini electrice în Europa este de aproximativ 45.000 de euro, ceea ce limitează accesul publicului larg la mobilitatea electrică.

