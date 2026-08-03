„China crede că poate îmblânzi natura”. Cel mai mare baraj din lume, într-o zonă seismică. Risc major pentru sute de milioane de oameni

China construiește pe Platoul Tibetan un sistem de baraje care ar urma să producă anual mai multă energie hidroelectrică decât au generat Statele Unite în întregul an 2024. Megaproiectul Motuo, estimat la până la 168 de miliarde de dolari, este ridicat însă într-una dintre cele mai active regiuni seismice ale lumii și ar putea afecta sute de milioane de oameni din India și Bangladesh, prin modificarea debitului și reducerea cantității de sedimente transportate de fluviul Brahmaputra, potrivit Live Science.

Platoul Tibetan, situat la aproximativ 4.500 de metri deasupra nivelului mării, este sursa unora dintre cele mai importante fluvii ale Asiei, printre care Fluviul Galben, Yangtze, Yarlung Tsangpo, cunoscut în India drept Brahmaputra, și Lancang, numit Mekong în aval. De aceste ape depind aproape două miliarde de oameni, inclusiv locuitorii celor mai populate două țări ale lumii, China și India.

Regiunea este cunoscută drept „acoperișul lumii”, „al treilea pol” și „turnul de apă al Asiei”. În ultimii ani, potențialul său hidroelectric uriaș, încă insuficient exploatat, i-a adus și denumirea de „turnul energetic al Asiei”.

Confruntate cu lipsa apei în regiunile dens populate, industrializate și intens irigate ale Chinei, cu o cerere uriașă de energie și cu presiunea reducerii consumului de combustibili fosili, autoritățile de la Beijing dezvoltă mai multe proiecte hidroenergetice pe Platoul Tibetan. Acestea îi vor permite Chinei să exploateze potențialul energetic al regiunii, dar și să obțină un control fără precedent asupra unor surse de apă esențiale pentru țările vecine.

Un proiect de până la 168 de miliarde de dolari

Principalul proiect al guvernului chinez este megabarajul Motuo, cunoscut și sub numele de Medog, construit pe râul Yarlung Tsangpo. Lucrările au început oficial în iulie 2025, iar costurile sunt estimate la până la 168 de miliarde de dolari.

Sistemul ar urma să fie finalizat în mai puțin de un deceniu și să producă aproximativ 300 de terawați-oră de energie pe an. Producția estimată este de trei ori mai mare decât cea a Barajului celor Trei Defileuri de pe Yangtze, în prezent cel mai mare baraj din lume, și depășește întreaga producție hidroelectrică netă a Statelor Unite din 2024.

„Avem o Chină modernă și puternică, foarte, foarte încrezătoare că poate îmblânzi natura”, a declarat Tenzin Norgay, cercetător în cadrul organizației International Campaign for Tibet, care monitorizează construirea barajelor în regiune.

„Asta încearcă, literalmente, să facă. Încearcă să îmblânzească natura”, a adăugat el.

Jagannath Panda, șeful Centrului pentru Asia de Sud și regiunea Indo-Pacific din cadrul Institutului pentru Politici de Securitate și Dezvoltare, avertizează însă că încercarea de a controla râul reprezintă un pericol pentru întreaga regiune a Himalayei, în special pentru India și Bangladesh și, într-o anumită măsură, pentru Nepal.

Cinci baraje și tuneluri săpate printr-un munte de 7.800 de metri

China este lider mondial în construirea barajelor. Aproximativ 98.000 de baraje și rezervoare au fost ridicate pe teritoriul țării, inclusiv 40% dintre cele mai mari baraje ale lumii. Beijingul a construit astfel de infrastructuri și în alte state, prin inițiativa „Centura și Drumul”.

Proiectul Motuo nu are însă precedent.

„Nu există nimic la această scară și nici măcar ceva care să se apropie”, a declarat Brian Eyler, directorul programelor pentru Asia de Sud-Est, energie, apă și sustenabilitate din cadrul centrului de analiză Stimson Center de la Washington.

Sistemul va folosi relieful unic al Tibetului. În zona proiectului, Yarlung Tsangpo traversează cel mai adânc canion din lume și coboară brusc în jurul unei formațiuni în formă de potcoavă, denumită „Marea Curbură”, înainte de a continua spre India și Bangladesh.

Apa va fi oprită în secțiunea superioară a râului și deviată printr-o serie de tuneluri săpate în Muntele Namcha Barwa, înalt de aproximativ 7.800 de metri. Ulterior, va fi readusă într-o secțiune inferioară a râului, ocolind Marea Curbură.

Proiectul ar urma să cuprindă cinci baraje, cu hidrocentrale amplasate în interiorul tunelurilor. Apa va coborî aproximativ 2.000 de metri pe o distanță de numai 50 de kilometri, generând astfel o cantitate uriașă de energie.

Sistemul în cascadă va avea nevoie de volume foarte mari de apă. Potrivit lui Eyler, la începutul acestuia va exista probabil un rezervor, iar în sezonul secetos cursul apei prin Marea Curbură ar putea practic să sece.

Barajele vor fi construite într-una dintre cele mai active zone seismice

Platoul Tibetan este una dintre regiunile cu cea mai intensă activitate seismică din lume, din cauza coliziunii continue dintre plăcile tectonice indiană și eurasiatică.

În ianuarie 2025, cutremurul cu magnitudinea 7,1 produs la Dingri a avariat cinci baraje din regiune. În 2015, seismul cu magnitudinea 7,8 din Nepal a afectat o cincime din capacitatea hidroenergetică a țării.

Cercetătorii au avertizat că anumite zone din Himalaya nu sunt potrivite pentru construirea barajelor, din cauza riscului seismic ridicat și a alunecărilor de teren provocate de cutremure, care pot afecta grav asemenea structuri.

Lucrările de amploare care presupun excavarea terenului, săparea tunelurilor și devierea apei pot, la rândul lor, să declanșeze activitate seismică. Crearea marilor rezervoare a fost deja asociată cu producerea unor cutremure în China.

Un alt pericol îl reprezintă lacurile glaciare formate prin topirea ghețarilor și a permafrostului. Dacă acestea își eliberează brusc apa, pot copleși barajele și pune în pericol comunitățile din aval.

Un asemenea dezastru s-a produs în nord-estul Indiei în 2023, când un baraj construit recent a cedat catastrofal. Cel puțin 46 de oameni au murit, iar alți 88.000 au fost afectați.

Schimbările climatice accelerează topirea ghețarilor, astfel că riscul va crește pe măsură ce aceștia devin tot mai instabili.

Cele mai mari probleme: strămutarea oamenilor și scufundarea unor situri culturale

Barajele funcționează, de regulă, între 70 și 100 de ani, însă nivelul apei în Yarlung Tsangpo ar urma să atingă valoarea maximă în jurul anului 2060.

Ulterior, scăderea nivelului ar putea face imposibilă producerea energiei în perioadele secetoase. Apa ar putea coborî sub nivelul minim necesar funcționării hidrocentralelor sau chiar atât de mult încât să nu mai poată traversa barajele, fenomen cunoscut drept „volum mort”. O astfel de situație afectează deja unele baraje de pe fluviul Colorado.

Proiectul va avea consecințe și pentru locuitorii Tibetului.

„Din punctul nostru de vedere, strămutarea oamenilor și scufundarea unor situri culturale sunt cele mai mari probleme”, a declarat Tenzin Norgay.

Regiunea este însă slab populată, iar rezervoarele nu vor fi probabil la fel de întinse sau de adânci precum cele ale altor megabaraje. Impactul nu ar urma să atingă amploarea celui provocat de Barajul celor Trei Defileuri, pentru construirea căruia au fost strămutate 1,3 milioane de persoane.

Peste 130 de milioane de oameni depind direct de Brahmaputra

Pentru a menține un debit constant printr-o hidrocentrală, rezervoarele sunt umplute în sezonul ploios, iar apa este eliberată în sezonul secetos. Procedura permite producerea continuă a energiei, dar modifică debitul natural al râului și afectează comunitățile din aval.

De asemenea, îi oferă țării din amonte posibilitatea de a reține apa în beneficiul propriilor baraje, în detrimentul celorlalți utilizatori.

„Dacă operatorul unui baraj are posibilitatea de a lua apă în timpul unei secete, o va face în detrimentul utilizatorilor din aval”, a explicat Eyler. „Am văzut acest lucru pe Mekong, unde țările din aval sufereau din cauza secetei, dar China continua să-și umple rezervoarele.”

Această practică a agravat seceta care a afectat în 2019 Thailanda, Cambodgia și Vietnamul.

Orice modificare a debitului produsă de sistemul Motuo va afecta India și Bangladesh. Brahmaputra parcurge aproximativ 2.900 de kilometri înainte de a se uni cu Gangele și reprezintă o sursă esențială de apă și îngrășământ natural pentru peste 130 de milioane de oameni.

Râul asigură 30% din rezervele de apă dulce ale Indiei, în timp ce Bangladeshul depinde într-o mare măsură de el pentru agricultura irigată.

Reducerea sedimentelor ar putea amenința agricultura

Una dintre cele mai grave consecințe ar putea fi reducerea cantității de sedimente transportate în aval.

„Cel mai important impact ecologic și de mediu va fi legat de fluxul de sedimente. Marea Curbură furnizează o cantitate bogată de sedimente țărilor din aval”, a explicat Eyler. „Sedimentele sunt importante pentru producția agricolă. Reprezintă un îngrășământ natural foarte ieftin.”

Sedimentele transportate de Brahmaputra contribuie la formarea Deltei Gange–Brahmaputra și ajută regiunea joasă să rămână deasupra nivelului mării, care crește rapid. În deltă trăiesc aproape 200 de milioane de oameni, inclusiv locuitorii metropolei Kolkata, iar zona este considerată una dintre cele mai expuse riscului provocat de creșterea nivelului oceanului.

Teritoriul controlat de China de pe cursul Yarlung Tsangpo furnizează până la 50% din sedimentele care ajung în aval.

„Deltele sunt construite prin fluxurile de sedimente care împing uscatul spre ocean, an după an. Barajele sau lipsa debitului în zona Marii Curburi vor provoca o reducere semnificativă a cantității de sedimente transportate în aval”, a avertizat Eyler.

Scăderea cantității de sedimente ar putea amenința securitatea alimentară a țărilor din aval.

„Viețile a milioane de oameni depind de acest râu”, a subliniat Norgay.

India intenționează, la rândul său, să construiască baraje importante pe același curs de apă, care ar putea produce efecte negative suplimentare în aval.

Energia hidroelectrică nu este complet „verde”

Motuo este doar unul dintre proiectele planificate sau aflate în construcție în Tibet. International Campaign for Tibet a identificat cel puțin 193 de baraje construite sau planificate în regiune începând din anul 2000, când China a lansat o politică de extindere a infrastructurii.

Dezvoltarea hidroenergiei ar trebui să ajute China să renunțe treptat la combustibilii fosili, în special la cărbune.

„Acest baraj a fost descris drept «ucigașul cărbunelui». Numeroase centrale pe cărbune ar putea fi scoase din funcțiune și închise definitiv datorită lui”, a declarat Eyler. „Dacă luăm în considerare obiectivele Chinei de reducere a emisiilor de carbon până în 2050, barajul are mult sens.”

Hidroenergia nu este însă atât de sustenabilă precum este prezentată adesea. Barajele mari pot produce daune severe ecosistemelor râurilor, iar inundarea arborilor și plantelor pentru crearea rezervoarelor poate genera gaze cu efect de seră în urma descompunerii vegetației. Fenomenul este totuși mai redus în regiunile reci, precum Platoul Tibetan.

„De regulă, cu cât proiectul este mai mare, cu atât impactul este mai puternic, iar acesta este cel mai mare sistem de baraje creat vreodată”, a avertizat Eyler.

Experții pun sub semnul întrebării și necesitatea utilizării hidroenergiei, în condițiile în care Platoul Tibetan dispune de un potențial eolian și solar uriaș, încă neexploatat.

Energia produsă într-o zonă atât de izolată și slab populată ar putea fi transportată spre est, către industria chineză, prin rețele de curent continuu de foarte înaltă tensiune. Tenzin Norgay și Jagannath Panda consideră că tibetanii vor beneficia într-o măsură redusă de proiect, care ar putea servi și obiectivului politic de integrare suplimentară a Tibetului în China.

Eyler crede că energia ar putea alimenta centre de date construite în jurul megabarajului, într-un mediu rece în mod natural.

Lipsa de transparență alimentează temerile Indiei

Informațiile oficiale oferite de autoritățile chineze despre proiect sunt puține, iar lipsa de transparență alimentează îngrijorările statelor vecine.

Politicieni indieni au avertizat că barajul i-ar putea oferi Chinei controlul asupra râului și posibilitatea de a-l transforma într-o armă, fie prin reducerea deliberată a debitului, fie prin eliberarea bruscă a unei cantități mari de apă. Unii cercetători au numit acest scenariu o „bombă cu apă”.

Eyler consideră însă că riscul este redus, deoarece sistemul nu ar putea reține suficientă apă pentru a opri alimentarea țărilor din aval.

„Nu cred că există un plan ascuns al Beijingului de a supune aceste țări prin controlarea cursurilor superioare ale râurilor”, a spus el. „Principala prioritate a Chinei este să-și dezvolte economia, să aducă stabilitate în țară, iar construirea unor baraje mari pe râuri este una dintre modalitățile prin care încearcă să facă acest lucru.”

Extinderea hidroenergiei este unul dintre principalele obiective ale Chinei pentru următorii ani, odată cu începerea, în 2026, a celui de-al 15-lea plan cincinal.

Experții cer o cooperare mai strânsă între țările care împart aceste resurse de apă, însă China și India fac în prezent doar schimburi limitate de date.

„Este nevoie de mai multă transparență privind datele, de implicarea mai multor voci în discuție și de o evaluare realistă atât a necesității proiectului, cât și a impactului său”, a declarat Darrin Magee, expert în hidroenergie la Western Washington University.

Chiar și în aceste condiții, poziția geografică a Chinei îi va permite să păstreze un control semnificativ asupra resurselor de apă ale regiunii.

„Acesta este un proiect care îi oferă Chinei un avantaj decisiv”, a concluzionat Jagannath Panda.

Editor : Ș.A.