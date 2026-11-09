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Alexandru Nazare a anunțat când va prezenta raportul privind finanţele ţării: „Va fi unul complet, credibil, echilibrat”

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Alexandru Nazare
Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare
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Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, luni seară, că raportul privind finanţele ţării, solicitat de PSD şi premierul Luca Niculescu, va fi prezentat în a doua jumătate a săptămânii, după ce se vor primi datele de la toate ministerele.

„Pot să vă asigur că pregătim un raport asupra situaţiei financiare a ţării, care va fi un raport complet, un raport credibil, un raport echilibrat, pe care, aşa cum ne-a cerut şi primul ministru Luca Niculescu, îl vom prezenta în următoarele zile”, a declarat, luni seară, la Antena 3, ministrul Finanţelor Alexandru Nazare.  

Raportul va fi făcut public în a doua jumătate a acestei săptămâni, a precizat ministrul de Finanţe.

„Avem raportul într-o fază avansată de pregătire, depindem în schimb însă şi de raportările fiecărui minister în parte (…) Cum le primim pe toate, le integrăm şi prezentăm raportul public într-un fel în care să elucidăm aceste posibile, eu ştiu, discuţii legate de situaţia financiară a ţării”, a adăugat Nazare.

Potrivit acestuia, „execuţia bugetară a României e un bun naţional”: „Nu e a unui minister, nu e a unui partid, e a României. De ea depind costurile de finanţare ale ţării, care sunt foarte mari. Orice umbră pusă pe execuţia  bugetară a României reprezintă un pericol pentru noi toţi. Nu ne permitem şi nu suntem în situaţia în care ne permitem aşa ceva. Ca atare, vă asigur că raportul va fi un raport echilibrat”.

Ministrul a explicat că cel mai bun indicator al situaţiei în care se află România îl reprezintă nivelul dobânzilor: „Acolo vedem exact, e oglinda performanţei României. Dacă dăm la o parte efectele crizelor internaţionale care sunt, care există astăzi, o să vedem că acolo este practic oglinda performanţei”.

PSD şi premierul Luca Niculescu au solicitat un raport detaliat al finanţelor ţării, PSD acuzând „o gaură” în buget lăsată de Guvernul Bolojan.

Editor : Sebastian Eduard

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