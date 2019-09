Cercetătorii au descoperit apă pe un super-Pământ ce ar putea susţine viaţa

O echipă de oameni de ştiinţă din Marea Britanie a descoperit pe o planetă îndepărtată apă şi o atmosferă ce ar putea susţine viaţa, relatează miercuri Press Association.



Vapori de apă au fost detectaţi pe un super-Pământ pe care ar putea exista viaţă, planetă cunoscută sub numele K2-18b, situată la circa 110 ani-lumină distanţă de Terra.



Exoplaneta a fost observată pentru prima oară în anul 2015 de telescopul spaţial Kepler al agenţiei spaţiale americane NASA, însă analiza recentă a datelor a relevat detalii noi, ce nu au mai fost observate până în prezent pe un super-Pământ, scrie Agerpres.



K2-18b este clasificată drept super-Pământ deoarece este mai mare decât planeta noastră - de două ori mai mare şi de opt ori mai grea.



Dispozitivele obişnuite din prezent pot determina doar factori de bază, precum distanţa, masa şi temperatura, însă uneltele sofisticate create la University College London au reuşit să ''traducă'' informaţiile primite de la telescopul spaţial Hubble pentru a înţelegere semnătura moleculară a vaporilor de apă.



K2-18b este prea departe pentru a fi văzută de astronomi, însă aceştia pot observa modul în care lumina emisă de stea este filtrată prin atmosfera planetei în timp ce orbitează în jurul propriului soare, numit K2-18.



Planeta este mai apropiată de steaua pe care o orbitează în comparaţie cu distanţa dintre Pământ şi Soare, ceea ce înseamnă că are nevoie de doar 33 de zile pentru o rotaţie completă.



''Este singura planetă din afara sistemului nostru solar pe care o cunoaştem care are temperatura corespunzătoare, o atmosferă şi apă'', a declarat autorul principal al studiului, doctor Angelos Tsiaras.



''Desigur, K2-18b nu este un al doilea Pământ, deoarece este o planetă mult mai mare şi care are o compoziţie atmosferică diferită. Aceasta orbitează o stea complet diferită, aşa că nu seamănă cu Pământul'', a precizat cercetătorul.



''Căutarea planetelor locuibile este foarte interesantă, însă ne reaminteşte mereu că aceasta (Pământul) este singura noastră casă şi probabil că este exclus să putem călători vreodată pe alte planete'', a indicat el.



Deşi planeta ar putea fi locuibilă, oamenii de ştiinţă au declarat că instrumentele disponibile în prezent nu pot determina dacă există semne de viaţă pe aceasta. De asemenea, va fi nevoie de multe alte observaţii pentru a putea fi siguri că este o planetă locuibilă, au precizat ei.



Echipa de cercetători, care a publicat concluziile în Nature Astronomy după mai mult de un an de studiu, consideră că planeta ar putea conţine apă în proporţie de doar 0,01% sau chiar de 50%. ''Nu ştim câtă apă există; cu toate acestea, ceea ce ne transmit aceste modele este faptul că acolo există o atmosferă'', a declarat coautorul studiului, doctor Ingo Waldmann.



Cercetătorii nu cred că planeta K2-18b este singurul super-Pământ şi speră să descopere şi altele, cu caracteristici similare, printre cele peste 4.000 de exoplanete care au fost identificate până în prezent. Ei şi-au exprimat speranţa că tehnologia nouă, cum ar fi telescopul spaţial James Webb, ce va fi lansat în martie 2021, să reuşească să descifreze mai multe secrete din afara sistemului nostru solar.



''Descoperirea noastră face din K2-18b una dintre cele mai interesante ţinte pentru viitoarele studii", a subliniat la rândul său cercetătoarea Giovanna Tinetti, coautoare a cercetării.