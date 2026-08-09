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Imagini fără precedent ar putea explica unul dintre cele mai mari mistere ale Soarelui: „Este ceva ce nu am mai văzut niciodată”

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Sun Star in the Starry Sky of Solar System in Space. This image elements furnished by NASA.
De obicei, activitatea solară urmează un ciclu de 11 ani. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Pe Soare au fost observate benzi aurii și vârtejuri, în cele mai detaliate imagini capturate vreodată ale suprafeței tulburi a stelei noastre. Astronomii au observat Soarele cu ajutorul telescopului solar Inouye din Hawaii, cel mai puternic din lume, și au identificat noi formațiuni cu o lățime mai mică de 20 km într-o regiune magnetică activă situată în apropierea unei pete solare, relatează The Guardian.

Imaginile fără precedent arată procesele care au loc la suprafață și care ar putea explica misterul vechi de zeci de ani legat de motivul pentru care coroana, atmosfera exterioară a Soarelui, este cu milioane de grade mai fierbinte decât suprafața acestuia.

„Acestea sunt imaginile cu cea mai mare rezoluție spațială ale suprafeței solare obținute vreodată”, a declarat dr. Friedrich Woger, cercetător principal la Observatorul Solar Național al SUA, care gestionează telescopul situat în apropierea vârfului vulcanului Haleakala, pe insula Maui.

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Observațiile anterioare efectuate cu ajutorul telescopului au arătat că suprafața Soarelui este alcătuită dintr-un mozaic de structuri granulare, fiecare având aproximativ dimensiunea Franței. Acele imagini au evidențiat detalii cu o lățime de până la 30 km, însă cele mai recente se află chiar la limita capacității telescopului.

„Prima mea reacție a fost: «Uau, cum putem vedea structuri atât de mici și de fine pe Soare?», a declarat dr. David Kuridze, astronom din cadrul echipei. „Este ceva ce nu am mai văzut niciodată în niciuna dintre observațiile solare”.

În cele mai recente imagini, micile structuri asemănătoare unor vârtejuri de pe suprafața Soarelui au fost identificate ca fiind semne ale a ceea ce oamenii de știință numesc instabilități Kelvin-Helmholtz (KHI). Acestea se formează atunci când plasma care se deplasează cu viteză mare trece pe lângă un fluid care se mișcă mai încet, creând o forță de forfecare la interfață. Acest fenomen generează mici perturbații în plasma solară, care se transformă în vârtejuri spiralate ce seamănă cu valuri care se sparg.

Oamenii de știință au observat KHI-uri în lacuri și oceane, în formațiunile de nori de pe Pământ și chiar în atmosferele lui Jupiter și Saturn, dar nu au confirmat niciodată existența acestora pe Soare. Detaliile descoperirii sunt publicate în revista Nature.

Evenimentele explozive care au loc pe Soare, de la erupții solare și jeturi până la ejecții de masă coronală, sunt alimentate de câmpuri magnetice extreme și fluctuante din interiorul stelei. Aceste explozii pot provoca perturbări pe scară largă pe Pământ, afectând rețelele electrice, sateliții, sistemul GPS și comunicațiile globale.

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Câmpurile magnetice sunt generate de mișcarea plasmei fierbinți și încărcate din interiorul Soarelui, dar mecanismele fizice nu sunt pe deplin înțelese. Astronomii știu că liniile câmpului magnetic se pot răsuci unele în jurul altora, asemenea părului împletit, creând o tensiune care se eliberează brusc atunci când liniile încâlcite se rup. Ceea ce este mai puțin clar este ce anume declanșează acest proces. Vârtejurile sunt acum unul dintre principalii factori responsabili, explicând de ce liniile de câmp se împletesc în primul rând și, poate, de ce coroana solară este încălzită la câteva milioane de grade, în timp ce suprafața are o temperatură de doar 6.000 °C.

„Acest lucru ar putea rezolva cel mai mare mister al ultimei jumătăți de secol din domeniul fizicii solare și al astrofizicii”, a declarat Kuridze. „Când există această instabilitate în sistem, energia se propagă foarte ușor în cascadă la scări mai mici. Și, la un moment dat, pur și simplu se disipă sub formă de căldură. Acest fenomen ar putea da naștere la coroane fierbinți, la atmosfere exterioare fierbinți ale Soarelui și ale stelelor similare”.

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Editor : A.M.G.

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