Oamenii de știință spun că ar fi extras ADN-ul lui Leonardo da Vinci dintr-un desen din perioada Renașterii. Cine contestă descoperirea

Oamenii de știință afirmă că ar fi extras pentru prima dată ADN-ul lui Leonardo da Vinci dintr-un desen din perioada Renașterii. Urmele de ADN, încorporate în desenul schițat cu cretă roșie, intitulat „Sfântul Copil”, despre care unii susțin că a fost realizat de da Vinci, prezintă similitudini cu materialul genetic recuperat dintr-o scrisoare redactată în anii 1400 de Frosino di ser Giovanni da Vinci, un văr al bunicului lui Leonardo da Vinci, Antonio da Vinci, anunță Live Science.

Mai precis, desenul și scrisoarea conțin secvențe ale cromozomului Y care se potrivesc cu cele ale unui haplogrup, sau linie genetică, cu un strămoș comun în Toscana, locul de naștere al lui Leonardo da Vinci. Cercetătorii au publicat marți, 6 ianuarie, concluziile lor în baza de date bioRxiv, astfel încât acestea nu au fost încă evaluate de colegi.

Deoarece secvențele cromozomului Y sunt transmise aproape neschimbate de la tată la fiu, recuperarea acestor secvențe este „un punct de plecare excelent” pentru cercetătorii care doresc să reconstituie ADN-ul lui Leonardo da Vinci, a declarat pentru revista Science Charlie Lee, geneticianul care conduce Laboratorul Jackson pentru Medicină Genomică din Connecticut, care nu a participat la studiu.

Cu toate acestea, unii experți nu cred că Leonardo da Vinci a desenat „Sfântul Copil” el însuși, considerând că schița a fost realizată de unul dintre elevii săi. Prin urmare, „este o chestiune de noroc” dacă ADN-ul din desen este al lui da Vinci, a declarat Lee. Materialul genetic ar putea aparține unui elev sau oricărui curator cu rădăcini toscane care a manipulat desenul de-a lungul anilor, a raportat revista Science.

Cercetătorii doresc să reconstituie ADN-ul lui da Vinci pentru a ajuta la autentificarea unor opere de artă ale sale. Unii experți sugerează, de asemenea, că materialul genetic al geniului italian ar putea dezvălui motive biologice pentru abilitățile sale artistice și de altă natură excepționale, cum ar fi o vedere mai bună decât cea normală.

O problemă spinoasă

Cu toate acestea, există multe obstacole în cale. În primul rând, mormântul lui da Vinci din Franța a fost parțial distrus în timpul Revoluției Franceze, iar rămășițele sale au fost pierdute sau, cel puțin, amestecate cu ale altora, în timpul mutării într-un nou loc de înmormântare presupus a fi Capela Saint-Hubert din Ambroise.

Cu toate acestea, deși acest mormânt ar putea conține oseminte bogate în ADN-ul polimatului renascentist, cercetătorii nu au acces la secvențierea materialului genetic din mormânt până când nu se găsește o probă de comparație fiabilă în altă parte. Acest lucru nu le-a lăsat oamenilor de știință decât puține opțiuni, în afară de a încerca să extragă ADN-ul din operele de artă ale lui da Vinci.

Acest lucru prezintă provocări, deoarece unele piese sunt inaccesibile, iar altele – cum ar fi „Studiu al picioarelor din față ale unui cal” – nu conțin urme de ADN uman. „Sfântul Copil” este singurul desen atribuit lui Leonardo da Vinci, care a furnizat ADN uman până în prezent; cu toate acestea, paternitatea sa este contestată.

O altă problemă este că mama lui da Vinci, Caterina di Meo Lippi, este îngropată într-un loc necunoscut. Caterina era o servitoare adolescentă atunci când l-a născut pe Leonardo. Dacă ar fi găsite, rămășițele ei ar putea fi comparate cu desenul „Sfântul Copil” pentru ADN mitocondrial, un tip de ADN care se transmite de la mamă la copil și se găsește de obicei în cantități mai mari pe obiecte decât ADN-ul din cromozomi.

Oamenilor de știință li s-a refuzat accesul la mormântul tatălui lui da Vinci din Florența, unde ar fi putut găsi ADN-ul cromozomului Y pentru a-l compara cu cel al „Sfântului Copil”. Iar da Vinci însuși nu are descendenți direcți cunoscuți, deoarece nu s-a căsătorit și nu a avut copii.

Ce opțiuni au oamenii de știință

O singură opțiune rămasă este găsirea altor rude masculine ale lui da Vinci pentru a compara secvențele cromozomului Y cu cele ale „Sfântului Copil”.

Cercetătorii analizează în prezent oseminte recuperate dintr-un cavou familial din Italia, unde este îngropat bunicul lui Leonardo, Antonio da Vinci, și prelevează, de asemenea, probe de ADN de la descendenți cunoscuți în viață. Echipele secvențiază, de asemenea, ADN-ul dintr-o șuviță de păr care a fost excavată în 1863 în Ambroise și care ar putea proveni din barba lui Leonardo da Vinci, a raportat Science.

În cele din urmă, cercetătorii caută scrisori și alte documente scrise de rude de sex masculin care ar putea păstra ADN-ul autorului. Scrisoarea de la Frosino di ser Giovanni da Vinci este unul dintre aceste artefacte. Pentru noul studiu, oamenii de știință au comparat ADN-ul din scrisoare cu aproximativ 90.000 de markeri cunoscuți care separă secvențele cromozomului Y în linii genealogice, numite haplogrupuri.

ADN-ul cromozomului Y din scrisoare și schița „Sfântul Copil” aparțineau haplogrupului E1b1b, din care Leonardo da Vinci și familia sa extinsă ar fi putut face parte. Oamenii de știință au extras ADN-ul din desen prin tamponarea ușoară a acestuia. Această metodă ar putea ajuta la autentificarea tuturor tipurilor de opere de artă a căror origine este incertă, au declarat experții pentru Science.

Autorii studiului lucrează acum la diversele piste disponibile. În afară de șuvița de păr – dacă este într-adevăr a lui Leonardo da Vinci – și dovezile directe din mormântul polimatului, cea mai probabilă sursă de ADN este reprezentată de manuscrisele și desenele pe care știm că da Vinci le-a scris personal, au spus cercetătorii.

Oamenii de știință speră că articolul lor va contribui la convingerea oficialilor și arhiviștilor să le permită să preleveze probe din mai multe opere ale lui Leonardo da Vinci. De exemplu, un caiet de 72 de pagini cu observații, cunoscut sub numele de „Codex Leicester”, are o amprentă digitală care este aproape sigur a lui da Vinci, ceea ce îl face un candidat bun, a declarat pentru Science Domenico Laurenza, istoric de artă la Universitatea din Cagliari.

