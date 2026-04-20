Un medicament dezvoltat pentru cancer ar putea deveni contraceptiv masculin. „Control precis și reversibil al fertilității”

Cercetătorii au dezvoltat un contraceptiv masculin experimental care oprește temporar fertilitatea fără să afecteze viața sexuală, potrivit unui studiu realizat de Cornell University. Medicamentul, dezvoltat inițial pentru a opri proliferarea tumorilor, s-a dovedit eficient în oprirea temporară a fertilității și reversibil în testele pe șoareci, efectul dispărând la câteva săptămâni după întreruperea administrării, fără consecințe asupra urmașilor, scrie Science Alert.

Ultima dată când un contraceptiv masculin a fost aprobat pentru utilizare în Statele Unite a fost în anii 1980.

Noua generație de contraceptive masculine se află deja în studii clinice de fază 2 pe oameni, iar acum, după ani de cercetări pe șoareci, oamenii de știință de la Cornell University au descoperit cum să blocheze formarea spermatozoizilor în testicule, într-un punct critic.

Medicamentul contraceptiv testat s-a dovedit eficient, sigur și reversibil la șoarecii masculi. La șase săptămâni după oprirea injecțiilor, producția normală de spermă a fost reluată, iar două generații de pui s-au născut fără anomalii.

„Suntem practic singurul grup care promovează ideea că țintirea proceselor de contracepție la nivelul testiculului este o metodă fezabilă de a opri producția de spermă”, a declarat geneticianul Paula Cohen, de la Cornell Reproductive Sciences Center.

Ținta echipei este un proces esențial numit meioză, care are loc în testiculele mamiferelor.

Meioza are loc după mitoză – atunci când celulele stem devin precursori ai spermatozoizilor – și implică divizarea unei celule cu două seturi complete de cromozomi în patru celule noi, fiecare având jumătate din materialul genetic necesar vieții. Fiecare dintre acestea se maturizează ulterior într-un spermatozoid.

„Meioza reprezintă un punct de control natural în producția de spermă, unde o inhibare temporară ar putea permite un control precis și reversibil al fertilității”, susțin Cohen și colegii săi.

Cheia este evitarea distrugerii celulelor stem capabile de autoreînnoire înainte de mitoză, deoarece acest lucru ar putea duce la infertilitate ireversibilă. După ce aceste celule se multiplică și se diferențiază, există riscul ca unele să părăsească testiculul sub formă de spermatozoizi și să fertilizeze un ovul.

Medicamentul JQ1 acționează exact în momentul potrivit. A fost inițial dezvoltat pentru a opri proliferarea tumorilor canceroase, însă s-a dovedit eficient și în prevenirea intrării celulelor stem spermatice în meioză.

Sunt necesare evaluări suplimentare privind siguranța înainte ca cercetările să poată începe pe oameni, însă autorii studiului spun că rezultatele oferă „un model pentru dezvoltarea unor noi metode contraceptive care acționează sigur și selectiv asupra liniei germinale”.

În prezent, metodele de contracepție masculină se limitează la vasectomie și prezervative, însă sondajele recente arată că bărbații ar fi dispuși să încerce noi metode dacă acestea ar fi disponibile.

Una dintre temeri este legată de posibile efecte adverse periculoase sau neplăcute. Similar contracepției feminine, metodele hormonale cresc probabilitatea apariției acestora.

„Am fost foarte motivați să identificăm ținte contraceptive non-hormonale la nivelul testiculului, care să oprească producția de spermă fără a afecta libidoul masculin și caracteristicile sexuale secundare”, a explicat Cohen, referindu-se la trăsături precum părul facial și corporal sau vocea mai gravă.

„Studiul nostru arată că, în mare parte, meioza și funcția completă a spermatozoizilor revin la normal și, mai important, că urmașii sunt complet sănătoși”.

Rezultatele sunt promițătoare, însă mai este drum de parcurs până când JQ1 va putea fi testat pe oameni. Un alt contraceptiv masculin, aflat în studii clinice de fază 2, numit YCT-529, acționează mai devreme în proces, oprind precursorii spermatozoizilor înainte de meioză, și ar putea ajunge mai rapid pe piață.

„Puține contraceptive masculine reversibile au ajuns în etapele de testare clinică”, notează autorii.

„Dezvoltarea unor contraceptive masculine reversibile, non-hormonale, rămâne o nevoie esențială neacoperită pentru a asigura echitatea reproductivă.”

Studiul a fost publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

