Tinder a devenit noul LinkedIn. Oamenii își caută locuri de muncă pe aplicațiile de dating

Aplicațiile de dating nu mai sunt folosite doar pentru relații. Tot mai mulți oameni le folosesc ca să-și găsească un loc de muncă. În contextul unei piețe a muncii tot mai dure, unii angajați spun că e mai ușor să ajungă la un om real pe Tinder decât printr-un CV trimis online.

Tot mai mulți angajați din Statele Unite și Europa folosesc aplicațiile de dating pentru a-și căuta un loc de muncă sau contacte profesionale. Un sondaj arată că aproape 30% dintre oameni folosesc sau iau în calcul folosirea aplicațiilor de dating în scop profesional.

Un exemplu este Devan, un barman din Los Angeles, care caută joburi atât pe platforme clasice, cât și pe aplicații de dating. Mai mult, acesta spune că a obținut interviuri și recomandări direct prin conversații cu alți utilizatori.

Specialiștii explică fenomenul prin dificultatea tot mai mare de a ajunge la un recrutor real, într-o piață a muncii care este tot mai dominată de inteligență artificială. Iar în acest context, aplicațiile de dating devin un nou canal de networking, de a construi conexiuni.

Experții atrag, însă, atenția că amestecul dintre viața personală și cea profesională poate deveni complicat, mai ales dacă cele două părți ajung să lucreze în aceeași companie.

