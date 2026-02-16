Live TV

Tinder a devenit noul LinkedIn. Oamenii își caută locuri de muncă pe aplicațiile de dating

Data publicării:
Finger of woman pushing heart icon on screen in mobile smartphone application. Online dating app, valentine's day concept.
Foto: Guliver/GettyImages

Aplicațiile de dating nu mai sunt folosite doar pentru relații. Tot mai mulți oameni le folosesc ca să-și găsească un loc de muncă. În contextul unei piețe a muncii tot mai dure, unii angajați spun că e mai ușor să ajungă la un om real pe Tinder decât printr-un CV trimis online.

Tot mai mulți angajați din Statele Unite și Europa folosesc aplicațiile de dating pentru a-și căuta un loc de muncă sau contacte profesionale. Un sondaj arată că aproape 30% dintre oameni folosesc sau iau în calcul folosirea aplicațiilor de dating în scop profesional.

Un exemplu este Devan, un barman din Los Angeles, care caută joburi atât pe platforme clasice, cât și pe aplicații de dating. Mai mult, acesta spune că a obținut interviuri și recomandări direct prin conversații cu alți utilizatori.

Specialiștii explică fenomenul prin dificultatea tot mai mare de a ajunge la un recrutor real, într-o piață a muncii care este tot mai dominată de inteligență artificială. Iar în acest context, aplicațiile de dating devin un nou canal de networking, de a construi conexiuni.

Experții atrag, însă, atenția că amestecul dintre viața personală și cea profesională poate deveni complicat, mai ales dacă cele două părți ajung să lucreze în aceeași companie.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
Viktor Orban
2
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
3
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui...
Vladimir Putin
4
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel...
Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan stau de vorba
5
Ciolacu, nemulțumit după prezidențiale: „Eu am demisionat, nu l-am văzut pe Bolojan sau...
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București
Digi Sport
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
An unrecognizable female teen is holding a mobile phone with online dating text displaying on its screen with pink background
Cum descoperi o înșelătorie romantică online înainte să pierzi totul. Escrocii sunt tot mai greu de depistat din cauza AI
cv angajare
Șomajul se menține la 6% în România, în decembrie. Economist: „Aproape 27% dintre tineri nu au loc de muncă. O adevărată catastrofă”
logo-amazon
Amazon a blocat 1.800 de candidați la un loc de muncă în domeniul IT. Erau agenți nord-coreeni care foloseau identități false
hartuire loc munca
Violența la muncă, reglementată mai strict: firmele au 90 de zile să-și adapteze procedurile, altfel riscă amenzi de până la 7.000 lei
CHIANG MAI, THAILAND, MAY 24, 2020 : A women holds Apple iPhone Xs with LinkedIn application on the screen.
Platforma LinkedIn, comparată cu „Vestul sălbatic”. Ce arată un experiment colectiv făcut de femei
Recomandările redacţiei
lideri coalitie guvernare
Coaliția intră în ședință, după blocajul privind reforma...
oana gheorghiu
Oana Gheorghiu, despre reducerea cheltuielilor și reforma companiilor...
adrian caciu oana gheorghiu
Un fost ministru de Finanțe de la PSD acuză lipsa banilor din PNRR...
inflatie-1536x768
Avertismentul unui economist după ce inflația a coborât la 9,6%...
Ultimele știri
Kremlinul reacționează la acuzațiile că l-ar fi ucis pe Navalnîi. Astăzi se împlinesc doi ani de la moartea opozantului lui Putin
Mai puțin de jumătate dintre copiii din România sunt vaccinați cu prima doză împotriva rujeolei. „Cifrele arată un eșec colectiv”
VIDEO Doi angajați ai unei primării din Dolj și poștașul comunei s-au luat la bătaie după ce au petrecut de ziua primarului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Halle Berry dezvăluie cum a știut că Van Hunt este „alesul”. Actrița și-a etalat cu mândrie inelul de logodnă...
Cancan
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o...
Fanatik.ro
Neluțu Varga, cadoul perfect pentru Ciprian Deac în ziua în care fotbalistul împlinește 40 de ani: „Nu se...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Mihai Stoica, dezamăgit după Universitatea Craiova – FCSB 1-0: “Un egal era echitabil! Cu un punct eram la...
Adevărul
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Era dat în...
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
Paula Seling, mesaj de ziua fetiței pe care a adoptat-o acum 9 ani: "Mă uit la tine și învăț ce înseamnă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Omul pe care Gheorghe Hagi l-ar vrea afară din FRF, pentru a prelua echipa națională. Prunea: "Neapărat!"
Pro FM
Cine sunt finaliștii Selecției Naționale de la Eurovision 2026. Doi artiști au primit wild card din partea...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul”...
Newsweek
INS confirmă: pensionarii au pierdut 3.700 lei din pensie în 2025. Au șanse să obțină indexarea în instanță?
Digi FM
Sarah Ferguson i-ar fi cerut un loc de muncă lui Jeffrey Epstein. "Am nevoie disperată de bani”, arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Un film cu Margot Robbie, clasificat R, a debutat cu încasări de aproape 35 de milioane de dolari la box...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online