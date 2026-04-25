Video „Beam 3-4 litri de țuică pe zi”. Drama românilor căzuți în patima alcoolului. Mărturia șocantă a unui dependent internat la Socola

Data publicării:
dependent de alcool
Românii consumă, în medie, 12 litri de alcool pur pe an, aproape dublu față de media europeană. Credit foto: Guliver/Getty Images

Consumul de alcool a devenit o problemă alarmantă în România. Numărul celor care au cerut ajutorul medicilor de la Institutul de Psihiatrie Socola a crescut cu un sfert, în ultimii doi ani. Jumătate dintre ei recidivează și revin pentru internare la câteva luni. Specialiștii avertizează că vârsta celor care beau regulat alcool a scăzut considerabil. Și mai grav este faptul că mulți ajung să își distrugă viața, pahar cu pahar. Este și cazul unui bărbat de 40 de ani, care mărturisește pentru Digi24 că ajunsese să bea până la patru litri de țuică pe zi. 

Atenție! Urmează informații care vă pot afecta emoțional! 

„Mi-a frânat, pur și simplu, din viață, m-a oprit în loc alcoolul. Dupa divorț, am început să consum din ce în ce mai mult. Undeva la vreo trei-patru kilograme de țuică pe zi. E o cantitate destul de mare” - este drama unui pacient de 40 de ani, care de un deceniu a căzut în patima alcoolului. Într-un final, și-a făcut curaj și a apelat la specialiști.

„Să-ți pierzi copilul și casa și mașina și tot ce ai tu agonisit... și bani! E greu să o iei din nou de la zero”, mărturisește bărbatul.

Aproape două treimi dintre cei care primesc ajutor de specialitate reușesc să scape de dependență, arată statisticile. O zi de spitalizare la Institutul Socola costă, în medie, 1.000 de lei. Pentru că statul nu decontează în totalitate tratamentele de care au nevoie, puțini sunt cei care apelează la medici.

„Peste 50% dintre pacienții care au fost internați o dată au revenit în spital la mai puțin de trei luni. Nu putem discuta de o durată medie de spitalizare mai mică de trei luni de zile, de cele mai multe ori”, explică managerul Institutului de Psihiatrie Socola, Cristina Dobre.

„Suntem pe primul loc la grupa de vârstă de bărbați până la 55 de ani, pe primul loc în lume!”, atrage atenția Ovidiu Alexinschi, psihiatru.

Cele mai recente statistici arată că românii consumă, în medie, 12 litri de alcool pur pe an, aproape dublu față de europeni.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

INSTANT_CONSULTARI_PNL_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
