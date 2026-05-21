Planul lui Friedrich Merz pentru Ucraina: integrare treptată în Uniunea Europeană. „Nu e vorba despre o aderare light, la preţ redus”

Volodimir Zelenski și Friedrich Merz. Foto: Profimedia

Ucraina ar putea fi asociată la Uniunea Europeană în perspectiva pe termen mai lung a aderării, a sugerat cancelarul german Friedrich Merz într-o scrisoare trimisă liderilor UE, obţinută joi de AFP și citată de Agerpres. Printre cei cărora le-a fost adresat mesajul se numără preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Evident că nu vom fi în măsură să ducem la bun sfârşit procesul de aderare într-un viitor apropiat, având în vedere nenumăratele obstacole, precum şi complexităţile politice ale procedurilor de ratificare, a scris şeful guvernului de la Berlin.

Prin urmare, el propune ca Ucraina să primească statului de membru asociat", pe care o consideră o etapă decisivă înaintea primirii cu drepturi depline în Uniune.

Merz a precizat că nu este vorba de o aderare light, la preţ redus. El a explicat că asocierea ar presupune participarea la unele reuniuni ale Consiliului European, la nivel de şefi de stat şi de guvern; desemnarea din partea Ucrainei a unui comisar european asociat, fără portofoliu, şi alegerea unor europarlamentari asociaţi, fără drept de vot.

Kievul şi-a exprimat până acum reticenţa faţă de diferitele idei care duceau la prelungirea aşteptării. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut chiar aderarea completă, preferabil în 2027.

Ucraina are statutul oficial de candidată la aderare din decembrie 2023, însă negocierile au fost blocate prin veto de Ungaria în mandatul premierului Viktor Orban. Victoria lui Peter Magyar în alegerile parlamentare ungare din 12 aprilie a schimbat însă situaţia; Germania şi multe alte state europene speră că negocierile cu UE vor putea începe oficial. Până acum, au avut deja loc discuţii neoficiale între Bruxelles şi Kiev.

Tratativele se anunţă dificile, în special în privinţa agriculturii, Ucraina fiind un mare producător, cu o pondere care potrivit AFP provoacă îngrijorare în unele ţări, cum ar fi Franţa.

