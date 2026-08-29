El Niño a devenit cu aproape 40% mai puternic: „Nicio țară nu este pe deplin protejată”. Avertismentul cercetătorilor

Schimbările climatice au amplificat puternic fenomenul El Niño, iar episoadele înregistrate în ultimele patru decenii nu au precedent în contextul ultimului mileniu, arată un studiu bazat pe analiza coralilor din Insulele Galápagos. Cercetătorii avertizează că intensificarea fenomenului va agrava secetele, inundațiile, incendiile de vegetație și insecuritatea alimentară la nivel mondial, scrie Live Science.

Concluziile apar în timp ce lumea se confruntă cu un episod istoric de tip „super El Niño”. În condițiile în care temperaturile medii zilnice de la suprafața oceanelor ating valori fără precedent, meteorologii sunt aproape convinși că fenomenul El Niño din perioada 2026-2027 va fi cel mai intens înregistrat vreodată.

„Nu identificăm în trecut o perioadă în care episoadele El Niño să fi fost la fel de puternice ca în prezent și demonstrăm că intensitatea fenomenului se modifică în paralel cu creșterea temperaturii globale”, a declarat, într-un comunicat, Julia Cole, autoarea principală a studiului și profesoară la Departamentul de Științe ale Pământului și Mediului din cadrul Universității din Michigan.

„Concluziile noastre arată că marile episoade El Niño din ultimii 40 de ani nu sunt normale dacă le raportăm la ultimul mileniu”, a adăugat cercetătoarea.

Cum influențează El Niño clima planetei

Episoadele El Niño se produc la intervale de doi până la șapte ani, ca parte a ciclului climatic natural El Niño-Oscilația Sudică (ENSO) din Oceanul Pacific. Ciclul ENSO alternează între faza mai caldă El Niño și faza mai rece La Niña, fiind separate de perioade neutre.

În timpul episoadelor El Niño, temperaturile de la suprafața apei cresc în centrul și estul Oceanului Pacific, ceea ce slăbește sau chiar inversează alizeele și perturbă puternic temperaturile și regimul precipitațiilor la nivel global.

Ultimul episod El Niño s-a desfășurat din iunie 2023 până în aprilie 2024 și a adus un surplus de căldură unei planete aflate deja în proces de încălzire, contribuind la transformarea anului 2024 în cel mai călduros an înregistrat vreodată.

Efectele episoadelor El Niño pot fi profunde. Mai multe studii au asociat aceste fenomene cu perioade de foamete în Europa, războaie civile în regiunile tropicale, precum și cu secete, inundații și incendii de vegetație în întreaga lume.

Climatologii suspectează de mult timp că există o legătură între intensificarea recentă a fenomenului El Niño și încălzirea globală. Înregistrările instrumentale limitate și variabilitatea naturală semnificativă a fenomenului climatic au făcut însă dificilă confirmarea acestei ipoteze.

Ce au descoperit cercetătorii în coralii din Galápagos

În noul studiu, publicat pe 27 august în revista „Science”, cercetătorii au analizat dacă schimbările climatice au amplificat severitatea episoadelor El Niño din ultimele decenii. Echipa a studiat 13 corali vechi și moderni prelevați din apropierea epicentrului acestor fenomene, în Insulele Galápagos din Oceanul Pacific.

Analizând compoziția chimică sensibilă la temperatură a mostrelor de coral, oamenii de știință au identificat un tipar climatic care se întinde pe durata unui mileniu. Episoadele El Niño de intensitate mai redusă au fost înlocuite treptat de unele tot mai puternice, după ce omenirea a început să utilizeze pe scară largă combustibilii fosili, în secolul al XIX-lea.

Cu ajutorul simulărilor climatice, cercetătorii au exclus posibilitatea ca această schimbare să fi fost provocată de factori naturali, precum erupțiile vulcanice sau variațiile activității solare.

„Am continuat să adăugăm date, gândindu-ne că lucrurile vor deveni mai complicate, dar nu s-a întâmplat deloc așa”, a declarat Cole. „Povestea este cât se poate de clară.”

El Niño ar putea amplifica fenomenele meteorologice extreme

Perspectiva ca El Niño și schimbările climatice să se amplifice reciproc este îngrijorătoare, au avertizat cercetătorii, mai ales deoarece acest fenomen climatic poate provoca schimbări persistente în ecosisteme importante, precum pădurea amazoniană.

„El Niño este una dintre principalele surse ale fenomenelor climatice extreme. Dacă devine mai puternic, și efectele sale devin mai intense: secete, inundații, incendii de vegetație și insecuritate alimentară”, a explicat Cole.

Pe termen scurt, combinația dintre schimbările climatice și El Niño ar putea exercita o presiune semnificativă asupra unei planete care continuă să se încălzească.

„Întrebarea nu este dacă actualul episod El Niño va avea loc, ci cât de intens va fi și cât de grave vor fi consecințele”, a spus cercetătoarea. „Acest fenomen se suprapune peste încălzirea globală și este probabil să amplifice creșterea temperaturilor pe care, în mod normal, am atribui-o gazelor cu efect de seră.”

Potrivit Juliei Cole, concluziile studiului evidențiază și mai clar necesitatea urgentă de a limita încălzirea globală.

„Nicio țară nu dispune de resursele necesare pentru a fi protejată pe deplin de aceste efecte. Acesta este încă un motiv pentru care trebuie să renunțăm la combustibilii fosili, cauza principală a problemei”, a afirmat cercetătoarea.

Editor : Ș.A.