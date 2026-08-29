Președintele american Donald Trump a început în sfârșit să realizeze că „Ucraina s-a descurcat incredibil de bine și poate învinge Rusia atât pe câmpul de luptă, cât și dincolo de acesta”, a declarat diplomatul și antreprenorul american Gregory Slayton, potrivit RBC Ukraine.

„Ei bine, sperăm că Trump vede, în primul rând, că Ucraina câștigă războiul. Cred că, în sfârșit, începe să înțeleagă că Ucraina chiar începe să câștige. Nu în totalitate, pentru că, desigur, Rusia are o armată mult mai mare și este o țară mult mai mare. Dar Ucraina s-a descurcat incredibil de bine”, a subliniat Slayton.

În acest context, el a amintit de vizita neașteptată în Ucraina a Laurei Loomer, o bloggeriță milionară americană și una dintre preferatele președintelui SUA.

Diplomata a subliniat că, timp îndelungat, a fost o susținătoare ferventă a președintelui rus Vladimir Putin și l-a sprijinit în toate modurile posibile. Cu toate acestea, Loomer și-a schimbat recent radical atitudinea față de Rusia și a realizat în cele din urmă că fusese înșelată de propaganda pro-Kremlin.

„Da, așa este, a fost (n.r. susținătoarea lui Putin). Tucker Carlson, mulți alții, nu-i așa? Dar tot mai mulți dintre acești oameni încep să înțeleagă că ceea ce credeau înainte era doar propagandă. Nu era adevărat”, a remarcat Slayton.

Potrivit diplomatului american, aceasta este o evoluție foarte favorabilă pentru Ucraina, întrucât Trump ascultă de oamenii din jurul său și își poate modela poziția sub influența lor.

„Așadar, sper că tot mai mulți oameni îi vor spune adevărul (n.r. lui Trump) despre faptul că Ucraina este un partener loial și de încredere, un partener pe care trebuie să-l protejăm”, a concluzionat Slayton.

Între timp, Kremlinul intenționează să rezolve problema Ucrainei cu Trump „ca băieții”.

„Suntem obișnuiți să facem lucrurile, s-ar putea spune, într-un mod nobil, sau, s-ar putea spune, «ca băieții», ceea ce, în esență, înseamnă același lucru”, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov într-un interviu acordat publicației citate.

Potrivit acestuia, cu intenția de a încheia o înțelegere în acest spirit, Vladimir Putin s-a deplasat acum un an la Anchorage pentru o întâlnire cu Trump. În cursul negocierilor, partea rusă a acceptat „în totalitate” propunerea SUA privind încheierea războiului din Ucraina.

„Am bătut palma”, a subliniat Lavrov. Cu toate acestea, după aceea, reprezentanții UE și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, „s-au agățat de Trump” și au „îngropat” înțelegerile de la Anchorage, a completat el.

În final, poziția SUA s-a schimbat, iar șeful Departamentului de Stat, Marco Rubio, a îndemnat la căutarea unor „noi abordări”.

În același timp, Lavrov a recunoscut că, după negocierile cu Putin, Trump a calificat drept „complexă” chestiunea transferului întregului teritoriu al Donbasului sub controlul Rusiei, lucru pe care Moscova îl solicită cu insistență.

Anterior, Lavrov declarase că tocmai SUA nu au respectat înțelegerile privind încheierea războiului. Potrivit acestuia, la Anchorage, Trump l-a asigurat pe Putin că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va face tot ce îi va spune el.

„Ei bine, nu a ieșit așa”, a deplâns șeful Ministerului deExterne al Rusiei.

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Editor : C.L.B.