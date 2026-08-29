Live TV

Miza Germaniei la vârful NATO: cum încearcă Berlinul să-și impună candidatul în fața Canadei și ce ar însemna pentru alianță

Data publicării:
European country Germany Europe background and NATO sign
Germania vrea un rol mai puternic în NATO. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Berlinul încearcă să își valorifice ponderea militară tot mai mare în cadrul NATO pentru a asigura alegerea generalului Carsten Breuer în funcția de președinte al Comitetului Militar al alianței, decizia finală urmând să fie luată pe 19 septembrie în Danemarca, notează Euractiv.

Cei 32 de șefi ai apărării aliate urmează să aleagă succesorul actualului președinte, amiralul Giuseppe Cavo Dragone. Câștigătorul urmează să preia funcția în ianuarie 2028.

Berlinul a militat activ pentru Breuer, șeful apărării Germaniei, îndemnând aliații europeni să se unească pentru candidatura sa, în timp ce Canada a propus-o pe Jennie Carignan.

„A fi ales președinte reprezintă un pas înainte pentru orice țară din cadrul NATO”, a declarat pentru Euractiv Aylin Matlé, expert în securitate la Consiliul German pentru Relații Externe (DGAP). Având în vedere nevoia Europei – și în special a Germaniei – de a-și consolida postura de apărare în cadrul NATO, alegerea lui Breuer ar avea o semnificație și o greutate mai mari, a adăugat ea.

Președintele servește drept legătură cheie între nivelurile politic și militar ale NATO, fiind activ în Consiliul Nord-Atlantic – cel mai înalt organism politic al alianței – precum și Grupul de Planificare Nucleară.

Efortul german a căpătat amploare, în contextul în care Berlinul încearcă să se poziționeze ca un furnizor important de securitate europeană, într-un moment în care SUA își presează aliații europeni să își asume o responsabilitate mai mare pentru apărarea continentului.

Germania a încercat, de asemenea, să asigure Washingtonul că poate fi un partener de încredere. La summitul NATO de la Ankara, Berlinul a precizat că este pregătit să își asume o mare parte din responsabilitatea pentru înlocuirea capabilităților militare pe care SUA intenționează să le realocheze în afara Europei, a declarat un diplomat NATO pentru Euractiv.

Această inițiativă mai amplă de a spori rolul Germaniei în apărarea europeană contribuie și la campania sa pentru un post în NATO, a declarat diplomatul.

Anunțând candidatura lui Breuer în februarie 2026, Germania și-a prezentat relativ devreme candidatul.

„Germania nu și-ar fi anunțat candidatura atât de devreme dacă nu ar fi știut, cel puțin la momentul respectiv, că marea majoritate a aliaților îl susțineau pe Breuer, în special SUA, Marea Britanie și Franța”, a afirmat Matlé.

„Cu siguranță contează și faptul că, potrivit diplomaților NATO, SUA s-au pronunțat în favoarea Germaniei la începutul acestui an”, a adăugat ea.

În ciuda relației din ce în ce mai strânse dintre Canada și Germania în materie de securitate – consolidată de un recent acord privind submarinele – Ottawa și-a propus propriul candidat în luna mai.

Campania Canadei pentru Carignan se confruntă cu un mediu politic mai complicat, cu relații tensionate între Ottawa și Washington. Acest lucru ar putea îngreuna câștigarea sprijinului, pentru că administrația americană insistă pentru o mai mare partajare a sarcinilor la nivel european.

„Candidatura sa reflectă angajamentul constant al Canadei față de NATO și față de consolidarea apărării colective și a securității transatlantice”, a declarat pentru sursa citată un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Canada.

Comparativ cu Canada, Germania a cheltuit semnificativ mai mult pentru apărare și a jucat recent un rol mult mai important în NATO, ceea ce, potrivit lui Matlé, îmbunătățește semnificativ șansele lui Breuer.

Cu toate acestea, un alt oficial NATO a declarat că în prezent nu există un favorit, iar proiecțiile sunt dificile. Oficialul a subliniat însă că, până acum, candidatul canadian a fost mai activ decât cel german.

A trimis mai multe scrisori pentru a-și susține candidatura, comparativ cu candidatul german, care a trimis o singură scrisoare de la începutul campaniei sale”, a declarat al doilea oficial NATO.

Potrivit aceluiași oficial, Carignan a conturat o viziune mai amplă pentru organizarea militară a NATO, în timp ce Breuer s-a concentrat mai mult pe Ucraina.

Din punct de vedere politic, însă, Breuer s-ar putea confrunta cu un mediu mai favorabil.

„Tensiunile politice tot mai mari dintre Canada și SUA ar putea, în cele din urmă, să funcționeze în favoarea candidatului german”, a remarcat oficialul.

Deși alegerile sunt programate peste trei săptămâni, câștigătorul nu-l va înlocui imediat pe Cavo Dragone, al cărui mandat este programat să dureze până la începutul anului 2028.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump si harta sua si canada cu numele lacul america
1
Mesajul lui Mark Carney după ce Donald Trump a semnat decretul care redenumește oficial...
dronă maritimă în marea neagra
2
Prima reacție a Rusiei după ce un F-16 românesc a distrus o dronă maritimă lângă Neptun...
Eclipsă parțială de Lună pe 28 august 2026, vizibilă din România. Foto Getty Images
3
Eclipsă parțială de Lună în această noapte, vizibilă și din România. La ce oră începe și...
valuri
4
Un bărbat s-a înecat în mare la Eforie Nord. Fusese scos de salvamari de 3 ori din...
profimedia-0973430131
5
Politehnica Bucureşti confirmă: Comisia de Etică nu îl poate cerceta pe Călin Georgescu...
Decizia luată de medici în cazul lui Andrei Bordeianu, după accidentul ”horror” din București
Digi Sport
Decizia luată de medici în cazul lui Andrei Bordeianu, după accidentul ”horror” din București
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
President Trump Speaks On White House Religious Liberty Commission Report
Germania dă vina pe Trump pentru scumpirea carburanților și îi cere să pună capăt războiului cu Iranul
Prim-plan cu o femeie în vârstă încătușată.
Un pensionar de 81 de ani din Germania a fost condamnat pentru o crimă pe care a comis-o în urmă cu 32 de ani. Ce l-a dat de gol
Bundeswehr trupe germane nato germania armata
Trupele germane se pregătesc pentru un posibil război pe flancul estic al NATO. „Războiul nu a fost niciodată atât de aproape”
Gripen Suedia
Suedia va desfășura avioane de vânătoare și nave de război în Finlanda
Uniformă SUA
Procesul de revizuire a trupelor SUA în Europa stârnește temeri: „Aliații au intrat într-un «concurs de frumusețe»”
Recomandările redacţiei
Iran Khamenei Funeral - Tehran
Epuizare, baze distruse, armament compromis: de ce rolul SUA în...
Oslo 20260827. Crown Prince Haakon and Crown Princess Mette-Marit arrive at the National Hospital, where King Harald is admitted. The King was admitted to the hospital after a medical examination on Monday 17 August. Photo: Amanda Pedersen Giske / NTB T
Cine este Mette-Marit, noua regină a Norvegiei. Controversele...
furtună cu fulgere
El Niño a devenit cu aproape 40% mai puternic: „Nicio țară nu este pe...
Donald Trump.
Cine l-ar putea împinge în sfârșit pe Trump să favorizeze Ucraina...
Ultimele știri
După cât timp poți vinde un apartament cumpărat cu credit ipotecar. Ce condiții trebuie îndeplinite, potrivit specialiștilor
Ce se întâmplă cu pensia soțului după deces. Cât poate primi soția și cum se calculează dreptul de urmaș
Exod la graniță și echipe de autoapărare: câți ruși au plecat din țară în doar o săptămână de teama unei noi mobilizări
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Tânăra supranumită „Zombi Angelina Jolie” și-a schimbat complet viața după închisoare. Cum arată acum Sahar...
Cancan
Victoria Ionescu, condusă pe ultimul drum de către fostul iubit. Cine este Luca de Mezzo, de fapt
Fanatik.ro
FCSB – Dinamo, în diaspora! Planul FRF pentru derby de România
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, în top 10 cele mai norocoase echipe din Conference League. Verdictul specialiștilor
Adevărul
Păţania unui turist britanic amendat, fără să ştie, într-un autobuz STB din Capitală: „Am crezut că mă ajută...
Playtech
Perioada care se ia în calcul la pensie, dar nu aduce puncte de stabilitate. Regula pe care trebuie să o știe...
Digi FM
ANAF scoate la licitație un apartament cu două camere la un preț surprinzător. Detaliul important ascuns în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil! Situație fără precedent, la CFR Cluj
Pro FM
Ce bine sună muzica fiului lui Chris Martin de la Coldplay! Moses e vocalistul unei trupe care ia avânt
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce a fost aleasă Jordana Brewster să-i fie soră lui Vin Diesel în „Fast & Furious”. Actorul rupe tăcerea...
Adevarul
Cum sunt umflate prețurile la benzinării. O anomalie greu de justificat: Avem petrol, dar carburanți scumpi
Newsweek
Ieșirea anticipată la pensie poate fi anulată dacă nu îți convine suma. Cât timp ai să retragi dosarul?
Digi FM
Povestea din spatele hitului „I Will Always Love You”. Cui i-a dedicat, de fapt, Dolly Parton piesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Îți ascunzi mereu furia, tristețea sau anxietatea? Ce se poate întâmpla în creier și în corp, potrivit...
Digi Animal World
Obiecte din casă care pot fi mortale pentru pisici. Specialiștii îi avertizează pe stăpâni: „Țineți-le...
Film Now
Lista scurtă pentru noul James Bond. Cei 6 actori rămași în cursă și favoritul surpriză
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja