Miza Germaniei la vârful NATO: cum încearcă Berlinul să-și impună candidatul în fața Canadei și ce ar însemna pentru alianță

Berlinul încearcă să își valorifice ponderea militară tot mai mare în cadrul NATO pentru a asigura alegerea generalului Carsten Breuer în funcția de președinte al Comitetului Militar al alianței, decizia finală urmând să fie luată pe 19 septembrie în Danemarca, notează Euractiv.

Cei 32 de șefi ai apărării aliate urmează să aleagă succesorul actualului președinte, amiralul Giuseppe Cavo Dragone. Câștigătorul urmează să preia funcția în ianuarie 2028.

Berlinul a militat activ pentru Breuer, șeful apărării Germaniei, îndemnând aliații europeni să se unească pentru candidatura sa, în timp ce Canada a propus-o pe Jennie Carignan.

„A fi ales președinte reprezintă un pas înainte pentru orice țară din cadrul NATO”, a declarat pentru Euractiv Aylin Matlé, expert în securitate la Consiliul German pentru Relații Externe (DGAP). Având în vedere nevoia Europei – și în special a Germaniei – de a-și consolida postura de apărare în cadrul NATO, alegerea lui Breuer ar avea o semnificație și o greutate mai mari, a adăugat ea.

Președintele servește drept legătură cheie între nivelurile politic și militar ale NATO, fiind activ în Consiliul Nord-Atlantic – cel mai înalt organism politic al alianței – precum și Grupul de Planificare Nucleară.

Efortul german a căpătat amploare, în contextul în care Berlinul încearcă să se poziționeze ca un furnizor important de securitate europeană, într-un moment în care SUA își presează aliații europeni să își asume o responsabilitate mai mare pentru apărarea continentului.

Germania a încercat, de asemenea, să asigure Washingtonul că poate fi un partener de încredere. La summitul NATO de la Ankara, Berlinul a precizat că este pregătit să își asume o mare parte din responsabilitatea pentru înlocuirea capabilităților militare pe care SUA intenționează să le realocheze în afara Europei, a declarat un diplomat NATO pentru Euractiv.

Această inițiativă mai amplă de a spori rolul Germaniei în apărarea europeană contribuie și la campania sa pentru un post în NATO, a declarat diplomatul.

Anunțând candidatura lui Breuer în februarie 2026, Germania și-a prezentat relativ devreme candidatul.

„Germania nu și-ar fi anunțat candidatura atât de devreme dacă nu ar fi știut, cel puțin la momentul respectiv, că marea majoritate a aliaților îl susțineau pe Breuer, în special SUA, Marea Britanie și Franța”, a afirmat Matlé.

„Cu siguranță contează și faptul că, potrivit diplomaților NATO, SUA s-au pronunțat în favoarea Germaniei la începutul acestui an”, a adăugat ea.

În ciuda relației din ce în ce mai strânse dintre Canada și Germania în materie de securitate – consolidată de un recent acord privind submarinele – Ottawa și-a propus propriul candidat în luna mai.

Campania Canadei pentru Carignan se confruntă cu un mediu politic mai complicat, cu relații tensionate între Ottawa și Washington. Acest lucru ar putea îngreuna câștigarea sprijinului, pentru că administrația americană insistă pentru o mai mare partajare a sarcinilor la nivel european.

„Candidatura sa reflectă angajamentul constant al Canadei față de NATO și față de consolidarea apărării colective și a securității transatlantice”, a declarat pentru sursa citată un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Canada.

Comparativ cu Canada, Germania a cheltuit semnificativ mai mult pentru apărare și a jucat recent un rol mult mai important în NATO, ceea ce, potrivit lui Matlé, îmbunătățește semnificativ șansele lui Breuer.

Cu toate acestea, un alt oficial NATO a declarat că în prezent nu există un favorit, iar proiecțiile sunt dificile. Oficialul a subliniat însă că, până acum, candidatul canadian a fost mai activ decât cel german.

„A trimis mai multe scrisori pentru a-și susține candidatura, comparativ cu candidatul german, care a trimis o singură scrisoare de la începutul campaniei sale”, a declarat al doilea oficial NATO.

Potrivit aceluiași oficial, Carignan a conturat o viziune mai amplă pentru organizarea militară a NATO, în timp ce Breuer s-a concentrat mai mult pe Ucraina.

Din punct de vedere politic, însă, Breuer s-ar putea confrunta cu un mediu mai favorabil.

„Tensiunile politice tot mai mari dintre Canada și SUA ar putea, în cele din urmă, să funcționeze în favoarea candidatului german”, a remarcat oficialul.

Deși alegerile sunt programate peste trei săptămâni, câștigătorul nu-l va înlocui imediat pe Cavo Dragone, al cărui mandat este programat să dureze până la începutul anului 2028.

Editor : Ș.R.