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Video Poluare masivă pe Jiu, după un incident grav la un depozit ce ține de Termocentrala Paroșeni

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poluare jiu defileu
Foto: Facebook / Parcul Național Defileul Jiuliui
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Râul Jiu este poluat în urma unui incident grav la un depozit de zgură și cenușă care aparține Termocentralei Paroșeni. Apele Române au dat amenzi de 90.000 de lei, iar acum se efectuează lucrări pentru ca apele poluate să nu mai ajungă în râu.

Poluarea de pe râul Jiu a apărut după ce s-a produs o avarie pe circuitul de apă recirculată ce ține de depozitul de zgură și cenușă Valea Căprișoarei, care aparține Termocentralei Paroșeni. Potrivit corespondentei Digi24 Anamaria Ianc, angajații Apelor Române s-au deplasat la fața locului, iar în urma verificărilor efectuate la iazul de decantare pentru zgură și cenușă a fost identificată apariția unei tastări care are un diametru de aproximativ 50m și o adâncime de aproape 12m.

Practic, în acea zonă s-a format un crater imens, iar ca măsură de prevenție a fost oprită recircularea apei, însă din păcate reziduurile au ajuns în apele Jiului.

Au fost aplicate amenzi de către cei de la Apele Române în valoare de 90.000 lei, iar în acest moment sunt desfășurate lucrări pentru ca avaria să fie remediată și pentru ca apele uzate să nu mai ajungă în Jiu. Însă acest proces poate dura câteva zile.

Apele Române au mai transmis că în funcție de impactul identificat asupra apei din Jiu vor fi dispuse și măsurile legale corespunzătoare, adică pot fi sesizate organele competente pentru a fi deschis un dosar penal pentru posibila săvârșire a infracțiunii de poluare a cursului de apă

Administrația Parcului Național Defileul Jiului îi sfătuiește pe cetățeni să nu desfășoară în aceste zile activități recreative în apele râului Jiu și să evite pescuitul și consumul pește din sectorul de râu care este posibil să fie afectat.

Editor : B.E.

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