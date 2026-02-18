Şeful Google DeepMind estimează în cât timp IA va atinge capacitatea umană. Ce este „Testul Einstein”, la care aceasta va fi supusă

Directorul executiv al Google DeepMind, Demis Hassabis, a declarat miercuri, la New Delhi, că inteligenţa artificială generală va fi dezvoltată în următorii 5-8 ani, transmite agenţia EFE.

„Suntem la o distanţă de 5-8 ani de a ajunge la o inteligenţă artificială care să poată raţiona în mod similar cu fiinţa umană”, a afirmat directorul executiv, descriind evoluţia accelerată a acestei tehnologii, în timpul intervenţiei sale la summitul privind impactului IA, care se desfăşoară în India, scrie Agerpres

„Testul Einstein”

Pentru a ajunge la acest rezultat, expertul a propus un nou standard de evaluare numit "Testul Einstein", care urmăreşte să determine dacă o maşină dispune de o capacitate de inovare ştiinţifică autonomă, dincolo de imitarea datelor acumulate.

„Conceptul constă în antrenarea unei IA cu toate informaţiile umane, dar întrerupând datele în (anul) 1911", a explicat el în timpul intervenţiei sale la summitul care reuneşte sute de lideri din domeniul tehnologiei.

Provocarea lansată de Hassabis constă în a observa dacă algoritmul este capabil să inventeze singur teoria relativităţii generale, aşa cum a făcut Albert Einstein în 1915.

Responsabilul diviziei AI a Google a declarat că instrumentele actuale acţionează ca experţi enciclopedici, dar încă nu au o dimensiune creativă reală. „Ele rezolvă doar ceea ce există deja şi nu generează noi ipoteze ştiinţifice de acest calibru”, a subliniat directorul executiv, descriind limitările sistemelor lingvistice masive actuale.

Foaia de parcurs pentru atingerea acestui obiectiv necesită combinarea capacităţii de planificare a sistemelor precum AlphaGo cu scara de procesare a modelelor fundamentale moderne.

Hassabis a subliniat că modele precum Gemini vor fi o parte esenţială a soluţiei la care se va ajunge în final, servind ca o hartă a modului în care funcţionează lumea, pe baza căreia se vor putea efectua sarcini de învăţare avansată.

Această tranziţie ar permite IA să nu mai fie o enciclopedie foarte rapidă, ci să devină un motor de descoperire capabil să rezolve mistere care au scăpat minţii umane.

