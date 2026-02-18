Live TV

Şeful Google DeepMind estimează în cât timp IA va atinge capacitatea umană. Ce este „Testul Einstein”, la care aceasta va fi supusă

Data publicării:
Demis Hassabiss
Demis Hassabiss, CEO Google Deep Mind este laureat al Premiului Nobel pentru chimie în 2024. Foto: Profimedia
Din articol
„Testul Einstein”

Directorul executiv al Google DeepMind, Demis Hassabis, a declarat miercuri, la New Delhi, că inteligenţa artificială generală va fi dezvoltată în următorii 5-8 ani, transmite agenţia EFE.

„Suntem la o distanţă de 5-8 ani de a ajunge la o inteligenţă artificială care să poată raţiona în mod similar cu fiinţa umană”, a afirmat directorul executiv, descriind evoluţia accelerată a acestei tehnologii, în timpul intervenţiei sale la summitul privind impactului IA, care se desfăşoară în India, scrie Agerpres

„Testul Einstein”

Pentru a ajunge la acest rezultat, expertul a propus un nou standard de evaluare numit "Testul Einstein", care urmăreşte să determine dacă o maşină dispune de o capacitate de inovare ştiinţifică autonomă, dincolo de imitarea datelor acumulate.

„Conceptul constă în antrenarea unei IA cu toate informaţiile umane, dar întrerupând datele în (anul) 1911", a explicat el în timpul intervenţiei sale la summitul care reuneşte sute de lideri din domeniul tehnologiei.

Provocarea lansată de Hassabis constă în a observa dacă algoritmul este capabil să inventeze singur teoria relativităţii generale, aşa cum a făcut Albert Einstein în 1915.

Responsabilul diviziei AI a Google a declarat că instrumentele actuale acţionează ca experţi enciclopedici, dar încă nu au o dimensiune creativă reală. „Ele rezolvă doar ceea ce există deja şi nu generează noi ipoteze ştiinţifice de acest calibru”, a subliniat directorul executiv, descriind limitările sistemelor lingvistice masive actuale.

Foaia de parcurs pentru atingerea acestui obiectiv necesită combinarea capacităţii de planificare a sistemelor precum AlphaGo cu scara de procesare a modelelor fundamentale moderne.

Hassabis a subliniat că modele precum Gemini vor fi o parte esenţială a soluţiei la care se va ajunge în final, servind ca o hartă a modului în care funcţionează lumea, pe baza căreia se vor putea efectua sarcini de învăţare avansată.

Această tranziţie ar permite IA să nu mai fie o enciclopedie foarte rapidă, ci să devină un motor de descoperire capabil să rezolve mistere care au scăpat minţii umane.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
dan mihalache
2
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
3
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
Peisaj de iarnă în românia
4
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
putin
5
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Digi Sport
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Google search engine Google logo on a computer screen with a magnifying glass.
Atenționare pentru cei care caută sfaturi medicale pe Google. Inteligența artificială poate genera informații false
AI inteligenta artificiala
Nevoia de reglementare a AI, tot mai stridentă: pericolul unei curse a înarmărilor cu inteligență artificială
hacker
Spionaj cibernetic coordonat de guverne: angajații din industria apărării, vizați de atacuri. Avertismentul Google
Inteligența artificială
Noua infrastructură a realității. Alice, cel mai popular sistem de IA din Rusia, cunoaște adevărul, dar a fost antrenată să mintă
Femeie față în față cu inteligența artificială
Un clip video din 2023 despre cum un model IA al Google învață singur o limbă străină a devenit viral pe internet
Recomandările redacţiei
sediul comisiei europene
Comisia Europeană „a luat act” de decizia CCR privind pensiile...
nava transport gaze gnl gaz natural lichefiat sua
Viraj energetic la Viena: Austria vrea să reducă importurile de GNL...
File: Jefferey Epstein Court Case
Dosarele Epstein sugerează acte care ar putea fi considerate crime...
Mugur Isărescu susține o conferință de presă.
BNR: O tentativă de fraudă tip deepfake utilizează imaginea...
Ultimele știri
Comisia Europeană intensifică sprijinul pentru regiunile UE învecinate cu Rusia, Belarus și Ucraina. Măsuri în cinci domenii prioritare
Sindicaliştii Europol reclamă o „şopârlă” în finalul proiectului de OUG pentru reforma administraţiei. „Modificarea legii e pe viață”
Curtea de Apel București întărește criticile aduse de CSM după decizia privind pensiile speciale: Un regres în statutul de independență
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe...
Fanatik.ro
De ce nu fac nunta Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, deși au 5 ani de relație: ”Lucrurile sunt foarte...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Ofri Arad, șocat înaintea debutului la FCSB! Ce a pățit israelianul la prima sa iarnă în România. Foto
Adevărul
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A intrat în direct și Radu Naum nu s-a putut abține: ”Este de neiertat! Uitați-l”. Lăcătuș a intervenit: ”Ce...
Pro FM
Cum arată azi, la 53 de ani, Darren Hayes de la Savage Garden. În 2025 a suferit un accident care l-a lăsat...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula...
Newsweek
Grindeanu, noi informații despre ajutoarele la pensie din această primăvară. „Banii vor fi în buget”
Digi FM
Conacul lui Charlie Watts, scos la vânzare. Regretatul baterist de la The Rolling Stones a fost fascinat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia unei boli grave. Cei care au suferit un AVC sunt...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...