Cum a ajuns armata lui Putin să mai cucerească teritorii în Ucraina doar prin clipuri video create cu ajutorul IA. Analiza ISW

Rusia a început să publice în masă videoclipuri generate de rețele neuronale, care arată presupusa instalare a steagurilor rusești în mai multe zone de pe linia frontului din Ucraina. Această tendință a fost semnalată de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), care a calificat-o drept „o intensificare a războiului informațional”.

„Începând din iarna anului 2025, au început să fie create secvențe video de o calitate superioară față de clipurile scurte anterioare, cu elemente de montaj, filmate în diverse locuri”, remarcă analiștii. Forțele Armate ale Federației Ruse iau astfel de măsuri pe fondul încetinirii avansului în Ucraina.

Conform datelor furnizate de site-ul ucrainean DeepState, la sfârșitul lunii aprilie Rusia a ocupat 141 km² din teritoriul Ucrainei. Dacă nu luăm în calcul cei 126 km² din februarie, acesta este cel mai mic nivel lunar înregistrat din martie 2025.

Săptămâna trecută, Rusia a publicat un videoclip în care, pretins, soldații din Brigada 81 aeropurtată Slobozhanska a Forțelor Armate ale Ucrainei se predau și ridică steagul rus în satul Piskunovka din regiunea Donetsk. Centrul ucrainean de combatere a dezinformării a infirmat această informație și a calificat mesajul video al soldaților Forțelor Armate ale Ucrainei drept generat artificial.

ISW remarcă faptul că videoclipurile cu „arborarea steagurilor” au început să apară mai frecvent, deoarece comandamentul trebuia să compenseze lipsa succeselor notabile ale Forțelor Armate ale Federației Ruse înainte de Ziua Victoriei.

„Kremlinul desfășoară o campanie coordonată folosind IA, încercând să amplifice succesele Rusiei prin declarații exagerate despre realizări și operațiuni de recunoaștere cu arborarea steagurilor, încercând să le prezinte ca pe o ofensivă de amploare pe un front larg”, scriu analiștii.

ISW a remarcat că practica publicării de videoclipuri cu soldații ruși arborând steaguri a devenit masivă începând cu vara anului 2025, când Forțele Armate ale Federației Ruse au trecut la tactica infiltrării — „pătrunderea în grupuri mici” prin pozițiile ucrainene, cu scopul de a anunța avansarea în zonele în care era dificil să se ocupe poziții stabile.

