NATO avertizează că IA reduce drastic termenele de reacție în domeniul apărării cibernetice. „Avem doar câteva minute”

„Spațiul cibernetic se află în centrul modului în care se duc războaiele moderne”, a declarat pentru TVP World, la Varșovia, cel mai înalt oficial al NATO pentru transformarea cibernetică și digitală, avertizând că inteligența artificială reduce timpul de care dispun apărătorii pentru a identifica și remedia vulnerabilitățile.

Jean‑Charles Ellermann‑Kingombe, secretarul general adjunct al NATO pentru transformarea cibernetică și digitală, a vorbit în cadrul evenimentului Defence24 Days, unde descurajarea aliată și securitatea flancului estic au ocupat un loc important pe ordinea de zi, scrie TVP World.

Un nou câmp de luptă

Ellermann-Kingombe a afirmat că NATO a petrecut ani de zile consolidând protecția cibernetică, schimbând informații și pregătindu-se să respingă atacurile, dar provocarea evoluează acum mai rapid. Cibernetica, a spus el, nu ar trebui privită doar ca un domeniu separat, ci ca un „factor esențial” pentru operațiunile terestre, maritime și aeriene.

„Războiul modern va fi digitalizat, susținut digital”, a spus el, adăugând că acum capacitățile cibernetice pot preveni atacurile cinetice prin neutralizarea infrastructurii de care acestea depind.

Avertismentul vine în contextul în care membrii NATO se confruntă cu atacuri cibernetice, sabotaj și dezinformare legate de campania de presiune a Rusiei. Polonia a avertizat în repetate rânduri că activitatea hibridă a Moscovei are ca scop testarea hotărârii Aliaților.

Infrastructura critică

Ellermann‑Kingombe a afirmat că Ucraina a demonstrat că infrastructura energetică este o țintă atât fizică, cât și cibernetică. Sistemele de alimentare cu energie, rețelele de transport și cablurile submarine sunt esențiale pentru viața civilă și pentru capacitatea NATO de a se apăra.

El a adăugat că o mare parte din această infrastructură este deținută de sectorul privat, ceea ce face ca cooperarea dintre guvern și industrie să fie vitală. NATO construiește un centru cibernetic integrat pentru a reuni aliații și reprezentanții sectorului privat.

IA ridică miza

Întrebat dacă NATO se dezvoltă suficient de repede, Ellermann-Kingombe a spus că unii aliați au „capacități foarte puternice”, dar ținta se schimbă continuu.

Noile instrumente, a spus el, ar putea reduce timpul dintre identificarea și exploatarea unei vulnerabilități „de la poate săptămâni la poate doar câteva ore”.

„Acest lucru ridică și miza pentru noi, ca apărători”, a spus el. „Trebuie să fim capabili, în poate doar câteva minute, să trecem de la identificarea unei vulnerabilități la remedierea acesteia.”

Editor : Sebastian Eduard