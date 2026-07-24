Șofer de microbuz înjunghiat de un pasager, după ce i-a reproșat că a fumat în mijlocul de transport. Agresorul a fost arestat

Scene șocante într-un microbuz. Șoferul a fost înjunghiat de călător după ce i-a reproșat că a fumat in mijlocul de transport. Agresorul a fost arestat.

Bărbatul de 43 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru tentativă de omor, după un incident petrecut în municipiul Buzău.

Conflictul ar fi pornit după ce victima, șofer și proprietar al mașinii, îi reproșase anterior pasagerului că a fumat în microbuz, deși acest lucru este interzis. La coborârea din mijlocul de transport, bărbatul ar fi înjunghiat victima de două ori cu un obiect ascuțit.

Victima a suferit leziuni grave și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență pentru a-i fi salvată viața.

Potrivit medicilor, victima va avea nevoie de aproximativ 35 până la 40 de zile de îngrijiri medicale.

Ancheta este continuată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, cu sprijinul polițiștilor de investigații criminale.

Editor : A.P.