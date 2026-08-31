Germania: Cel puțin șapte persoane au fost rănite într-un conflict violent. Doi suspecți, arestați

Cel puţin şapte persoane au fost rănite într-un conflict violent produs duminică în nordul Germaniei. Incidentul a avut loc în oraşul Hessisch Oldendorf, la sud-vest de Hanovra.

Martorii au relatat că victimele au răni produse prin înjunghiere şi împuşcare, iar câteva persoane au fost, de asemenea, lovite de maşini, potrivit poliţiei, transmite luni dpa preluată de Agerpres.

Autorii au fugit de la locul faptei, însă poliţiştii au reuşit să aresteze doi suspecţi mai târziu în cursul zilei.

Poliţia crede că presupuşii făptaşi au o legătură cu victimele. Circumstanţele incidentului sunt încă în curs de investigare.

Poliţia a trimis la faţa locului un mare număr de agenţi, o prezenţă sporită a poliţiei fiind semnalată şi în jurul spitalului din Hameln.

Răniţii au fost transportaţi la spitale din apropiere.

Editor : Ana Petrescu